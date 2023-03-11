В Україну вривається справжнє тепло: яку найвищу температуру прогнозують

11 березня 2023, 08:00
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Довгоочікувана весна в Україні радує своїм теплом. У частині областей вже досить-таки висока температура повітря. І хоча подекуди ще прогнозують дощі та посилення вітру, в цілому вже буде тепло.

Весняне тепло вже в Україні

Сьогодні, 11 березня, у всіх областях України повітря прогріється до +10 градусів та навіть вище. На Півдні +17. Зауважимо, що всюди синоптики прогнозують дощ.

Читайте також До України йде справжня весна: сильних морозів вже не буде

У неділю на території нашої держави знову трохи похолодає. Зокрема, вночі на Івано-Франківщині -1...-3 градуси. Вдень на Заході та Півночі лише до 5 градусів тепла. Втім, такі показники затримаються зовсім ненадовго. Уже на початку наступного тижня температура знову буде підійматися.

У вівторок, 14 березня, на Заході прогріє навіть до +17 градусів. Загалом, усюди окрім Чернігівської та Сумської областей прогнозують +10...+13. Можлива мінлива хмарність, втім, без опадів.

Синоптики дають надію, що 15 березня нічних морозів не буде вже взагалі. Так, у темну пору доби мінімум 0, максимум – +5 градусів. Натомість вдень температура в рази вища. Зокрема, на Заході до +11, на Півночі +12, на Сході +15, а на Півдні, звичайно ж, найбільше, – 17 градусів.

Прогноз погоди на 15 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Зима вже позаду, однак, незалежно від погоди на вулиці, завжди пам'ятайте про наших воїнів, які продовжують героїчно боронити Україну від російської навали. Якщо маєте можливість, завжди долучайтеся до допомоги воїнам. Наприклад, можете задонати на авто для 105 бригади під Бахмутом. Пам'ятайте, що навіть одна гривня важлива. І нехай ця весна принесе нам таку омріяну перемогу.
Автор: Юлія Лобурак