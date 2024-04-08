Сценарії війни та проблема їх прогнозування

Дві останні тенденції – все більше використання Московією різних коректованих авіаційних боєприпасів і поновлення ударів по енергетичній інфраструктурі – нагадують про те, якою невдячною справою є аналіз і прогнозування триваючої війни.

Війна – взаємодія двох гравців

Не перестану повторювати, що у співгромадян є завищені очікування до аналізу і прогнозування війни, яка триває.

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Очікування створені на основі читання літератури чи перегляду документальних фільмів про війни та конфлікти, які вже завершилися. Це створює невиправданий тиск на тих, хто займається поточним аналізом, особливо коли це на основі відкритих даних.

І от перейдімо до конкретних прикладів.

У кінці 2023 на початку 2024 року в фокусі уваги перш за все був снарядний голод і питання забезпечення боєприпасів до ракетно-артилерійського озброєння на кампанію 2024 року. Проте в умовах того, що європейці намагаються власним виробництвом і зовнішніми закупівлями вирішувати проблему снарядного голоду на перший план вийшла інша проблема. Мовиться про коректовані авіаційні боєприпаси різних типів, які використовує Московія. Зростає кількість, потужність і дальність ударів.

Не те щоб це було неочікувано, але коли говорили про ППО, то перш за все мали на увазі ППО країни, а не ППО наземного угрупування. Хоча саме друга проблема зараз дуже актуальна – в умовах того, що лише за перший квартал 2024 року противник використав понад 3500 коректованих авіаційних боєприпасів.

Так само з ударами по енергетиці. Те, що чекали під час опалювального сезону 2023 – 2024 Московія почала робити в березні 2024 року.

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Тому нумо правильно формувати очікування до поточного аналізу війни, яка триває. Що точно підтвердили два останніх кейси так це те, що війна це комплексна взаємодія щонайменше двох гравців, де кожен має свою волю, плани та ресурси. Зазвичай противник діятиме не так, як ми чекаємо. У цьому плані аналітика відкритих джерел радше може говорити про ті чи інші виклики, опираючись на попередній накопичений світовий досвід.