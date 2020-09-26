МВФ робить прогнози щодо ВВП, інфляції та курсу національної валюти. Як часто МВФ помиляється та що прогнозує для України?

У матеріалі 24 каналу ми проаналізували прогнози МВФ, які організація робить двічі на рік у своєму Світовому економічному прогнозі (World economic outlook). Ми взяли до уваги прогноз на поточний рік у квітні та порівняли зі справжніми показниками. Виявилося, що у більшості випадків МВФ недооцінює економіку Україну та прогнозує їй менше зростання, ніж відбувається насправді.

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Винятком є криза 2014, коли МВФ не змогли оцінити наслідки воєнної агресії з боку Росії на економіку України. Міжнародний валютний фонд у 2014 прогнозував, що економіка впаде на 5%, а насправді падіння виявилося глибшим – 6,6%. Теж саме із 2015, коли ВВП впало на 9,8%, а не на 9% як очікував МВФ.

Інколи похибка прогнозу була незначна як, наприклад у 2010 році МВФ очікував 3,7% росту ВВП, а був 3,8%. Або у 2018 році коли замість очікуваних 3,2% ВВП України виросло на 3,3%.

Проте є й роки, коли прогноз МВФ суттєво відрізнявся. До прикладу, у 2016 замість прогнозованих 1,5% росту економіка зросла на 2,4%. Чи у 2012 замість очікуваного росту в 3%, ВВП зросло всього на 0,2%.

Що прогнозує МВФ для України

Курс гривні

За оцінкою МВФ середньорічний курс гривні у 2020 буде 30 за долар. Цей прогноз знову ж таки може виявитися надто песимістичним, оскільки три чверті року пройшли, а гривня жодного разу навіть не впала до позначки 29 за долар.

Наразі гривня на своєму мінімумі цього року – 28,24 за долар.

Прогноз курсу гривні від МВФ:

У 2021 курс дещо стабілізується і буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. У 2022 гривня зміцниться на 30 копійок і середньорічний курс становитиме 28,6 за долар .

. З 2023 по 2025 гривня буде стабільно перебувати на рівні 28,7 гривні за долар.

Такий довгостроковий прогноз опублікував МВФ у червні, коли узгодив програму фінансування stand-by для України.

Цікаво, що МВФ найбільш песимістичний щодо української гривні. У бюджеті-2020 заклали гривню на рівні 29,5 за долар. А експерти в консенсус прогнозі від Мінекономіки зійшлися на середньорічному курсі в 27 гривень.

ВВП

У своєму квітневому прогнозі МВФ очікували, що економіка України впаде на 7,7% цього року. Але у червні фонд переглянув прогноз у гіршу сторону – 8,2% падіння цього року і лише 1,1% росту у 2021.

Довгострокові прогнози МВФ:

У 2022 економіка України почне зростати швидше і продемонструє ріст ВВП в 3% .

. У 2023 ріст прискориться до 3,4% .

. Приріст ВВП у 2024 році складе 3,8% .

. У 2025 економіка України зросте на 4%.

Цікаво, що у 2020 МВФ прогнозує падіння ВВП всім країнам, окрім Гаяни, кількох африканських країн (Ефіопія, Уганда) та азійських, серед яких і Китай. Йому прогнозують ріст ВВП 1,2%.

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Інфляція

МВФ очікує, що цього року інфляція в Україні складе 7,7%, а наступного – 5,6%.

Уряд у проєкті бюджету-2021 заклав інфляцію на рівні 7,3%. Проте зараз уряд України веде перемовини з МВФ щодо зміни прогнозу інфляції на наступний рік. Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі зі студентами у Львові.

Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. Наступного року ми плануємо 6%, але наразі з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити,

– сказав Шмигаль.

Чому прогноз МВФ важливий Для України є важливими прогнози від таких авторитетних організацій як МВФ. По-перше, інвестори, перш ніж вкладати гроші в цінні папери чи бізнес в Україні, звертають увагу не лише на чинні макроекономічні показники, але й на прогнози. Чим позитивніші прогнози для України, тим більше інвесторів ми можемо залучити на кращих умовах.



По-друге, завищений прогноз інфляції може створити таке небезпечне в економіці явище як "інфляційне очікування", коли населення та бізнес, очікуючи високої інфляції, самі її спричиняють.

Наступного місяця МВФ повинен випустити новий макроекономічний прогноз. Минулий прогноз організація робила лиш на початку поширення пандемії, коли були слабкі очікування від того, що принесе криза. Тож наступний прогноз покаже як справляється Україна в залежності від того в яку сторону МВФ поміняє очікування – в гіршу чи кращу.

Наразі Україні важливо демонструвати не лише добрі економічні показники, але й успіхи на шляху прийняття реформ. Адже саме від цього залежить подальша співпраця України з МВФ, яка є вкрай важливої для економічної стабільності.

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