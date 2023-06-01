Росія й далі битиме по Києву: в ОП назвали пріоритетну зброю для України від партнерів

Росіяни намагаються виснажити українців, використовуючи тактику використання різних типів озброєння. Втім, західна коаліція розуміє, як цьому протистояти.

Окупанти найближчим часом не припинять терор України. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Які важелі впливу має Росія

Михайло Подоляк наголосив, що росіяни мають лише два способи впливати на Україну, один із них – це те, що МВС Росії оголосила в розшук українських генералів.

І балістика, дрони, авіаційні бомби та залишки крилатих ракет, якими вони будуть бити по центру міста, особливо Києва,

– пояснив він.

Саме через це Україні потрібно збільшити ресурсну можливість системи ППО.

"Закрити небо – це єдиний інструмент збереження життів цивільного населення. Додаткові Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, протиракети – всього цього має бути багато!" – зосередив увагу радник глави ОПУ.

У цьому може нам допомогти західна коаліція, яку сформував президент країни Володимир Зеленський.

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Безпека понад усе

Михайло Подоляк додав, що важливим елементом боротьби із ворогом є й передача винищувачів західного зразка F-16. Вони важливі не лише для успішного здійснення контрнаступальних дій, але й для захисту українського неба.

Те, що роблять росіяни, якось скасує те, що ми маємо деокупувати свою територію? Ні! Ми будемо робити все, що треба на цій війні!

– зауважив він.

Важливо також, щоб українці реагували на сигнали повітряної тривоги, не нехтували власною безпекою та прямували до укриттів.

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