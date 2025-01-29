Трамп робить комунікаційний сигнал: у ЦПД прокоментували прогнози ЗМІ щодо завершення війни

Мало не щодня у мережі з'являються нові прогнози щодо завершення війни в Україні. Втім, жодне медіа, яке публікує матеріали на цю тему, немає конкретної інформації.

Про це 24 Каналу сказав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що плани Дональда Трампа щодо завершення війни, які періодично з'являються у ЗМІ, це все конспірологія.

Зверніть увагу Точно не за 100 днів, – військовий припустив, коли закінчиться війна в Україні

Наскільки реальні прогнози західних ЗМІ

Інсайдери розповіли британському виданню The Independent, що Трамп має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року. Водночас видання The Telegraph припускає, що голова Білого дому може розтрощити економіку Путіна й завершити війну завдяки жорстким санкціям.

Іноземні ЗМІ просто аналізують інформацію та роблять з цього публікаціъ, щоб хайпувати для трафіку. Вони відштовхуються від заяв, які робить Трамп та його команда, й вигадують якусь конспірологію,

– мовив Коваленко.

Проте є реальні дії – це санкції, які були ухвалені наприкінці каденції Джо Байдена. Треба накладати санкції на трубопровідну нафту, російський скраплений газ та "Росатом", а також опускати ціни на нафту.

США передали Саудівській Аравії відповідні сигнали. Багато хто каже, мовляв, Трамп сказав, але нічого не сталося. Втім, це так не працює. Трамп робить певний комунікаційний сигнал, окреслює курс й ті, на кого американський політик робив сигнал, отримують час, щоб предметно підготуватися до розмов та укладання угод,

– зазначив голова ЦПД.

За його словами, від одного повідомлення ціна на нафту на довго не впаде, але як мінімум в Саудівській Аравії й ОПЕК загалом розглядають можливості зниження, що відбуватиметься протягом наступних місяців.

"Якщо ціна впаде до 40 доларів, то у Росії будуть великі проблеми з фінансуванням воєнних витрат, паралельно втрати НПЗ, по яких летять невідомі дрони, це вплине на здатність проводити інтенсивну війну", – додав Коваленко.

Яких перемовин хоче Путін

Росія хоче перемовин й чекає сигналів від Трампа. Зараз Путін намагається отримати опцію перемовин зі США, але без України та представників з Європи.

Путін робить все й шукає будь-які причини, щоб це були перемовини про Україну без України. Він хоче говорити виключно з Трампом й для цього намагається продавити фейкову теорію про нібито нелегітимність української влади,

– зауважив голова ЦПД.

Він закликав Європу бути обачнішою, адже Путін так само хоче домовитися про майбутнє Європи, але без представників з її боку.

До слова, під час виступу на Економічному форумі в Давосі Дональд Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про припинення вогню. Тож, чи можливе завершення війни найближчим часом, залежить тільки від Росії.