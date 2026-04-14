Що зміниться в Угорщині?

Конституційний устрій Угорщини передбачає, що парламент (Національна асамблея) обирає прем'єр-міністра. А це означає, що зміна конституційної більшості автоматично веде до зміни виконавчої влади. Епоха Орбана завершується. Про це пише Юрій Федоренко.

Сам Віктор Орбан, який керував країною 16 років, уже визнав поразку, коли заявив: "Результат виборів очевидний і болісний". Ба більше, Петер Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому й привітав із перемогою. Це означає, що чинна влада не планує ставити під сумнів результати – білоруського сценарію зразка 2020 року не буде.

Наступне питання – що далі. Перше, що цікавить українців: чи стане Угорщина проукраїнською? Поки що про це говорити зарано. Передвиборча кампанія Орбана та його кремлівських політтехнологів будувалася на відверто антиукраїнських гаслах.

Це не випадково: популістська модель влади трималася на дешевих російських енергоносіях і корупції. А де корупція – там Москва. Бо шантаж і підкуп – її базові інструменти.

Орбан роками формував у суспільстві викривлену картину, в якій Україна виглядає загрозою для Угорщини. Частина виборців у це повірила. Тому не варто очікувати миттєвого розвороту. Пропагандистський туман не розвіюється за одну ніч.

Але є принципово важлива річ – Угорщина вже стала антикремлівською. Будапешт скандував: "Росіяни, йдіть додому!". Ще один важливий момент – Угорщина повертається до Європи.

Європейські лідери вже вітають цей вибір. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Угорщина обрала Європу і що ЄС від цього стає сильнішим. Новий політичний вектор Будапешта формується просто на наших очах. Петер Мадяр уже оголосив, що здійснить свій перший закордонний візит до Варшави, щоб зміцнити "тисячолітню дружбу" між Угорщиною та Польщею. Далі – візит до Брюсселя. Що це означає на практиці?

Путін втрачає союзників

Найближчим часом ми можемо очікувати на розблокування угорською стороною фінансової допомоги Україні від ЄС. Зокрема, мовиться про кредит на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають покрити військові та бюджетні потреби України на 2026 – 2027 роки. Також уряд Угорщини перестане блокувати санкційні пакети.

Те, що сталося в Угорщині, – це чергова геополітична поразка Москви. Кремль втратив один із ключових інструментів впливу на Європу. Угорці вкотре вирвалися з "братніх обіймів".

Петер Мадяр порівняв ці вибори з повстанням 1956 року. Але тоді російські танки розчавили свободу. Сьогодні такий сценарій неможливий: усі військові ресурси недоімперії загрузли в Україні.

На наших очах зовнішня політика Кремля перетворюється на карикатуру. Коло союзників Володимира Путіна стрімко звужується: Ніколас Мадуро в тюрмі, Алі Хаменеї на тому світі, а Башар Асад давно перекваліфікувався на гінеколога і практикує десь у Москві. Незабаром шукатиме роботу Віктор Орбан.

Те, що ще вчора виглядало як "система впливу", сьогодні розсипається. Це не ланцюжок випадковостей. "Дипломатичні" втрати Москви є прямим наслідком системних проблем на полі бою. Світ бачить: Росія не витягує цю війну. Поступово Путін із "геополітичного гравця" перетворюється на кульгаву качку.

Завдяки Силам оборони України багатьом народам у світі стає легше дихати. Наше завдання – остаточно очистити повітря від "руського духу". Рухаємося у цьому напрямку. Тримаймо стрій. Вперед – вперед! Слава Україні!