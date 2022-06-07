Прогрес біля Попасної застопорився: британська розвідка назвала новий напрямок удару росіян

Російські загарбники далеко не на всіх напрямках досягають поставлених цілей. У розвідці Великої Британії зазначили, що поблизу Попасної прогрес армії країни-агресорки застопорився.

І це, наголошують у відомстві, змушує росіян обирати новий напрямок для удару. Тепер свої сили вони можуть спрямувати на Північному напрямку.

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Росіянам гостро необхідні здобутки на фронті

У розвідці зазначають, що окупанти упродовж травня досягнули успіхів на Півдні та Попаснянському напрямку. Але пройти далі їм не вдалось. Натомість активізувався артилерійський обстріл району Ізюма. А це, переконують у відомстві, свідчить про те, що окупанти підуть на новому напрямку – на Північ.

Російським загарбникам, додають у розвідці Британії, необхідно досягнути прориву на одному з напрямків. Це дозволить їм свої тактичні здобутки перетворити на успіх вже на оперативному рівні. А це своєю чергою дасть можливість наблизитись до мети – контролю Донецької області.

Але це все в ідеалі. Реальність же свідчить про виснаження та деморалізацію низки російських військових. А виснаження особового складу, наприклад, у Сєвєродонецьку змушує підтягувати сили з інших напрямків.

Що ж стосується Сєвєродонецька, то у розвідці зазначають, що окупанти дотримуються того ж плану, який у них був. Мовиться про бажання відрізати його район і з півночі, і з півдня.

Яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку

Під час телемарафону глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк підкреслив, що у місті ситуація змінюється ледь не щогодини. Крім того, він додав, що ніхто його не буде здавати. Ба більше, у ЗСУ є достатня кількість як військових, так і озброєння, щоб атаки ворога відбити та звільнити місто.

У розвідці Великої Британії підкреслили, що у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої. Ба більше, військові країни-агресорки продовжують свій рух у напрямку Слов'янська.

Натомість в Інституті вивчення війни діляться іншими даними. Згідно з ними, упродовж минулої доби – 6 червня – не спостерігали "жодного підтвердженого просування" окупантів до Слов'янська.

У Сєвєродонецьку російські військові б'ють не лише по позиціях ЗСУ. Вони ще й знищують місто. Сергій Гайдай підкреслив, що під ворожий вогонь потрапляє цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти б'ють і по державних установах. Знищили також пекарню, де до останнього випікали хліб для містян.

Варте уваги – у Генштабі поділились оперативною інформацією станом на 7 червня: дивіться відео