Не варто чекати прогресу щодо Донбасу, поки з Росією не справляється Захід, – Арестович

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Переговори з Росією наразі перебувають у стані стагнації. Сподіватися на покращення не варто, адже Росія гне свою лінію, наполягаючи на "внутрішньо українському конфлікті".

Джерело:

Фейсбук Олексія Арестовича

Змінити таку позицію Росії не вдається навіть світовим лідерам із ЄС і США. Таку думку висловив спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович.  

До речі Режим припинення вогню й обмін полоненими: які теми розглянуть на засіданнях ТКГ

Не варто чекати проривів у питаннях Донбасу

Проривів у переговорах поки чекати не доводиться, розповів Арестович. Через позицію Росії, яка не визнає себе учасницею конфлікту, а перекидає відповідальність на "молоді республіки", процес перебуває в стагнації. Втім, тут із Росією не справляється не лише Україна.

Наївно чекати від української делегації для участі у ТКГ проривів там, де поки не справляється колективний Захід,
– написав Арестович.

Не вирішуються не тільки стратегічні питання мирного врегулювання, а й тактичні, підкреслює Арестович:

  • відкриття КПВВ;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків з нашими громадянами на окупованих територіях, виплати пенсій;
  • обміну полоненими;
  • припинення вогню;
  • відведення важких озброєнь;
  • виведення російських військ;

Змусити кремлівське керівництво на цьому етапі змінити свою позицію не вдається поки навіть з колективним тиском Заходу.

Важливо! Через глухий кут в переговорах у форматі ТКГ Андрій Єрмак хоче ініціювати термінову зустріч радників лідерів " нормандської четвірки". Він зазначив, що особливий акцент варто зробити на тому, що Росія заблокувала виконання рішень саміту "нормандської четвірки", які ухвалили у Парижі в 2019 році.

Зустріч Байдена і Путіна: буде мова і про Донбас

Виведення переговорів із глухого кута та багато іншого залежатиме від зустрічі Джозефа Байдена і Володимира Путіна. "Українську частину" порядку розмови узгоджують між адміністрацією президента США і Офісом Президента України, зазначив Арестович.

Останні новини щодо ТКГ

  • Попереднє засідання ТКГ відбулось 28 квітня 2021 року. Тоді сторони не домовились про тишу на Донбасі. Це завадили зробити російські маріонетки.
  • Окупанти передали українській делегації в гуманітарній підгрупі ТКГ свої списки на обмін полоненими. Українська сторона опрацьовує списки. Важливо те, що Україна свої списки на обмін полоненими передала ще взимку.