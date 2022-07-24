Прогриміло 5 потужних вибухів у Миколаєві: в місті оголошена тривога

У Миколаєві після оголошення тривоги вночі 24 липня прогриміли понад 5 потужних вибухів. Наразі не повідомляють, що слугувало їхньою причиною.

Про звуки вибухів написав у своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав жителів міста не покидати укриття до сирени відбою. Ввечері там також пролунали вибухи під час тривоги.

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Миколаїв обстріляли минулої ночі

У ніч на 23 липня також у місті пролунала серія вибухів. Тоді це одразу підтвердив міський голова. Згодом стало відомо, що таки відбувся обстріл.

Війська ворога атакували місто рекетами С-300. Це снаряди, які розроблені для протиповітряної оборон. Однак їх переобладнали та оснастили GPS. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ці снаряди зенітно-ракетних систем вкрай небезпечні.

Найгіршим у них є те, що детонування можливе як у момент влучання, так і в повітрі. Тому радіус враження може бути досить великим.

Важливо! Якщо ви побачили наслідки влучання ракети або ж снаряду – не можна фотографувати це місце. Також категорично заборонено знімати відео влучання. Кожна з публікацій таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар. Тому бажання зібрати перегляди та лайку може загрожувати життю цивільних, рятувальників і наших захисників.

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