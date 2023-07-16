Пораненим військовим значно спростили проходження ВЛК: що змінилося

Тепер пораненим військовослужбовцям не потрібно буде їхати до військової частини. Замість цього можна буде звернутися до місцевого центру комплектування.

Тепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ не потрібно повертатися до військової частини.

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Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Покращення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження ВЛК є одним з пріоритетних завдань Медичних сил ЗСУ та Уряду України,

– повідомили в Міноборони.

Тепер до військової частини звертатись не потрібно

У період дії воєнного стану воїни, яких ВЛК визнали непридатними до військової служби, або яким призначили відпустку для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП.

Там можна отримати всі необхідні документи з військової частини за допомогою електронного документообігу: як щодо відпустки, так і звільнення з військової служби.

Що ще має змінитись у ВЛК