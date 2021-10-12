Прокуратура хоче оскаржити домашній арешт Медведчука

12 жовтня 2021 , 21:26
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Віктора Медведчука у справі про держзраду за торгівлю вугіллям із бойовиками відправили під домашній арешт. При тому, що прокуратура просила для нього арешт або захмарну заставу в 1 мільярд гривень.

Прокурори будуть оскаржувати рішення Печерського райсуду в апеляційному порядку. Вони все ж наполягатимуть на триманні під вартою для Медведчука.

Подія дня Медведчука знову відправили під домашній арешт

Медведчук вдома: прокурори подаватимуть апеляцію 

Прокуратура збирається довести, що такий запобіжний захід необхідний через ризики можливої втечі. До того ж через зв'язки з представниками Росії та терористами.

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи,
– зазначили у генпрокуратурі.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі співучасники та не допитані всі свідки. Там відзначили, що частина з них не надає достовірних показів через побоювання перед Медведчуком чи його спільниками.

До того ж суд не врахував тяжкість інкримінованого і наявність у Медведчука підозри в іншій справі. 

Справа Медведчука щодо держзради: головне

  • Віктору Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі.
  • Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.
  • Політик, як стверджує СБУ і Офіс генпрокурора, сприяв схемам для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.
  • Медведчук на записах телефонних розмов (так, це ті самі, оприлюднені Bihus.Info) стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.
  • Це друга підозра для кума Путіна. Щодо першої, то вона стосується державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. За нею нардеп із травня перебував під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі.
Автор: Вероніка Климська