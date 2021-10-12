Прокуратура хоче оскаржити домашній арешт Медведчука

Віктора Медведчука у справі про держзраду за торгівлю вугіллям із бойовиками відправили під домашній арешт. При тому, що прокуратура просила для нього арешт або захмарну заставу в 1 мільярд гривень.

Прокурори будуть оскаржувати рішення Печерського райсуду в апеляційному порядку. Вони все ж наполягатимуть на триманні під вартою для Медведчука.

Подія дня Медведчука знову відправили під домашній арешт

Медведчук вдома: прокурори подаватимуть апеляцію

Прокуратура збирається довести, що такий запобіжний захід необхідний через ризики можливої втечі. До того ж через зв'язки з представниками Росії та терористами.

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи,

– зазначили у генпрокуратурі.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі співучасники та не допитані всі свідки. Там відзначили, що частина з них не надає достовірних показів через побоювання перед Медведчуком чи його спільниками.

До того ж суд не врахував тяжкість інкримінованого і наявність у Медведчука підозри в іншій справі.

Справа Медведчука щодо держзради: головне