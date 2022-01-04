Прокурор міг відкликати клопотання про арешт Порошенка, але в ДБР заперечують

Прокурор відкликав з Печерського райсуду клопотання про запобіжний захід (тримання під вартою) у справі п'ятого президента Петра Порошенка. Однак у Державному бюро розслідувань це заперечують.

В ухвалі зазначено, що до суду надійшло клопотання від слідчого ДБР Максима Дзвоніка про застосування запобіжного заходу в провадженні Порошенка.

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Клопотання повернули Однак перед початком розгляду прокурор нібито подав заяву про повернення клопотання "для допрацювання". Слідчий суддя переглянув матеріали провадження та прокурора про повернення клопотання. Він дійшов висновку, що Кримінально-процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого чи прокурора. Проте вирішив вийти з принципу диспозитивності та повернув клопотання.

У ДБР спростовують

ДБР оприлюднило заяву, що інформація про відкликання клопотання щодо запобіжки Порошенку не відповідає дійсності.

Вищевказана інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися,

– мовиться у дописі ДБР.

Що відомо про справу Порошенка

П'ятому президенту оголосили підозру в державній зраді 20 грудня.

Порошенко полетів за кордон. У Варшаві він записав відеозвернення, запевнивши, що на допити ДБР не ходитиме.

Слідчі стверджують, що Порошенко блокував поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки, коли був ще президентом. Він нібито підписав угоду з бойовиками на Донбасі на вимогу російського керівництва.

Відповідно до рішення суду, незрозуміло, про чий запобіжний захід мовиться. У справі також фігурують представник ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр Володимир Демчишин. Ймовірно, відкликали клопотання щодо іншого фігуранта.