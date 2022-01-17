Прокурори просять для Порошенка арешт з можливістю застави в 1 мільярд гривень

У Печерському суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку у "вугільній справі". Прокурори вимагають арешт політика із можливістю застави у розмірі 1 мільярда гривень.

Таке клопотання прокурори озвучили в залі суду. Також обвинувачення пропонує накласти на Петра Порошенка низку процесуальних зобов'язань.

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На Порошенка просять одягнути електронний браслет

Прокурори просять суд зобов'язати Петра Порошенка з'являтися на першу вимогу слідчих. За наявності вагомої причини не прийти, політик повинен завчасно повідомляти правоохоронців.

Без дозволу слідчих Порошенка просять не випускати за межі Києва та Київської області. На політика просять накласти зобов'язання про повідомлення щодо зміни місця проживання та здати слідчим паспорти.

Крім того, прокурори просять суд одягнути на Петра Порошенка електронний браслет.

"Вугільна справа": головне

20 грудня 2021 року п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму через торгівлю з бойовиками.

Петро Порошенко одразу ж вилетів закордон. За даними ДБР, політик купив квиток у день вильоту.

За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді Петро Порошенко в 2014 та 2015 роках використовував своє службове становище для блокування постачання вугілля з ПАР. Натомість на вимогу вищого російського керівництва Порошенко міг підписати договір з бойовиками про торгівлю вугіллям.

6 січня суд арештував усе майно Порошенка.

П'ятий президент повернувся до України 17 січня. В аеропорту "Жуляни" його зустріли прихильники. після цього політик з адвокатами поїхав у суд.

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