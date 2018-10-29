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      Проломили голову і зламали щелепу: на активіста "Нацдружини" скоїли підлий напад у Павлограді

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      У Павлограді жорстоко побили активіста "Нацдружини" Юрія Малімонова: чоловік перебуває у реанімації
      У Павлограді жорстоко побили активіста "Нацдружини" Юрія Малімонова: чоловік перебуває у реанімації / Соцмережі

      Уранці 29 жовтня у Павлограді на Дніпропетровщині невідомі напали на представника "Нацдружини" Юрія Малімонова. Зараз чоловік перебуває у реанімації у критичному стані.

      Як повідомляє прес-служба організації, причиною нападу стала активна антинаркотична діяльність Малімонова у місті, а саме – боротьба з наркорекламою.

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      На нашого побратима напали підло – зі спини. Залили балоном очі та проломили голову кастетом, зламали щелепу. Ми просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо нападу, зателефонувати за номером (063) 104 45 75, або написати у приватні повідомлення дніпровському осередку "Національного корпусу". Це дуже важливо! Свідки події, відгукніться! 
      – наголошують у "Нацдружині".

      За словами депутата місцевої ради Сергія Тищенка, інцидент стався на селищі СШБ, неподалік будинку під номером 20 на вулиці Підгірній.

      Інформація уточнюється. Наркорекламу саме у цей час він не зафарбовував, йшов з дому до лікарні. Нападник підбіг, залив у очі балончиком і почав бити кастетом виключно по голові. Юра впав, телефон і гаманець випали, але зловмисник їх не взяв, і швидко втік. Одягнутий був весь у чорне. Наразі ми тримаємо цю справу на контролі. Поліція проводить низку слідчих заходів щодо встановлення та затримання осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину. Юру перевели до реанімації,
      – зауважив політик.

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      Інший місцевий активіст Денис Середа, зі свого боку, стверджує, що напад був замовним, оскільки зловмисники нічого не забрали, передає павлоград.dp.ua.

      Павлоград, Нацдружина, напад, активіст, наркоторгівля, наркотики, Дніпропетровщина
      "Нацдружинник" Юрій Малімонов внаслідок нападу потрапив до реанцімації: стан – критичний 

      "Навіть якщо поліція не зможе знайти нападників, я більш ніж упевнений, що це зможуть зробити побратими", – заявив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький", пише "ЛIГАБiзнесIнформ".

      Додамо, що за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень павлоградська поліція відкрила кримінальне провадження.

      Нагадаємо, уночі проти 10 жовтня у Борисполі в квартиру лідера праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько: чоловік втратив багато крові. Згодом сам Мазур розповів, що за декілька днів до вибуху до нього приходили із "виконавчої служби", щоб "перевірити домашній арешт". Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.

       

      Що таке "Національні дружини"? Організація виникла наприкінці 2017 року. Вважається, що ідея створення організації належить Ігорю Михайленку з позивним Черкас, другому командиру полку "Азов". Спікери організації кажуть, що на створення "Національних дружин" їх спонукало бажання навести "український порядок". Ігор Вдовін, прес-секретар "Нацдружин", пояснює, що це таке: "Перешкода для геноциду нації за допомогою боротьби зі злачними місцями". А ще - "перешкода збагачення олігархів за рахунок громадян".

      Відомий журналіст Юрій Бутусов, зі свого боку, вважає, що одним із джерел фінансування "Нацкорпусу" та "Нацдружин" є діяльність охоронної компанії, створеної ветеранами полку "Азов". За його словами, серед її найбільших клієнтів фігурують також підприємства компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Дніпра Павлоград Національна дружина Наркотики
      Джерело: 24 канал
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