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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Промисловість може втратити півмільярда доларів через страйки, – ЗМІ

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Металургія
Металургія / 5.ua

За даними профільних об'єднань металургів, тільки за три дні так званого італійського страйку металургійні підприємства не змогли відвантажити понад 60 тонн продукції, вартістю понад п'ять мільйонів доларів.

Страйк працівників локомотивного парку "Укрзалізниці" вже викликав мільйонні втрати для українських підприємств, і загрожує ще більшими збитками у разі його продовження. Про це попереджають експерти ринку. У середу це питання обговорювали і на профільному комітеті Верховної Ради, повідомляє "5 канал".

За даними профільних об'єднань металургів, тільки за три дні так званого італійського страйку металургійні підприємства не змогли відвантажити понад 60 тонн продукції, вартістю понад п'ять мільйонів доларів. За рік при такій ситуації втрати галузі можуть скласти півмільярда доларів.

"16 травня ми не змогли відправити 10 маршрутів. 10 маршрутів – це рівно третина того, що відправляють ГЗК Криворізького регіону. Якщо так триватиме далі, то ми будемо змушені розглядати скорочення виробництва. Цього дуже б не хотілося. Наскільки я знаю, частина політичних сил хоче це використовувати в своїх цілях. І цього не можна допустити", – зазначив в матеріалі президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Вимушене скорочення виробництва торкнеться не тільки металургів, збитки почнуть фіксувати і транспортники. А далі ланцюгова реакція негативно вдарить по всій економіці країни, повідомляється в сюжеті.

Теги: Новини Кривого Рогу металургія
Джерело: 24 Канал
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