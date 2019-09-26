Промисловість України стане абсолютно неконкурентою, – економісти про законопроєкт №1210

Зміни до Податкового кодексу України, які заплановані у законопроєкті №1210, можуть мати фатальні наслідки для України.

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", який уже внесено на розгляд Верховної Ради, викликав величезний резонанс. Експерти б'ють на сполох, адже, якщо документ буде ухвалено в його нинішньому варіанті, це боляче вдарить по українській економіці.

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Зокрема, спеціаліст інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що положення законопроєкту про підвищення ренти на видобування залізної руди – безглузде і не обґрунтоване.

"Воно з'явилося після інтерв'ю Ігоря Коломойського, повністю повторює його позицію і взагалі неспівставне з тією системою, яка працює у світі. Адже рента стосується того, що видобувається, а не того, що отримується в процесі виробництва. Тобто прив'язуючи до ренти кінцевий продукт, ми дестимулюємо компанії будувати виробництва, створювати додану вартість, бо це їм не вигідно через оподаткування. У підсумку, це може привести до того, що українські компанії стануть неконкурентними на світовому ринку", – каже спеціаліст.

Економічний експерт Всеволод Степанюк погоджується з Фурсою і додає, що збільшення ренти на видобуток руди спричинить чималі втрати для держави.

"Це призведе до здорожчання металу і будівництва в Україні – тобто відповідно здорожчає житло і так далі. Що стосується міжнародних ринків, то ситуація наступна: зараз падають ціни і на руду, і на окатиші, і на метал. Якщо ми ще й ренту підвищимо (вона стане, мабуть, найвищою у світі), то промисловість України виявиться абсолютно неконкурентоспроможною".

Детальніше про скандальний документ читайте у статті "Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України"