Найкраща промова Байдена: чому виступ президента США був таким сильним

Напередодні старту передвиборчої кампанії Америку роздирали протиріччя. Однак своєю промовою Джозеф Байден зробив усе можливе, щоб примирити ворогуючі сторони й знайти зі своїми опонентами порозуміння на ґрунті американських цінностей.

Про це 24 Каналу розповів Юрій Рашкін – політичний і громадський діяч із США. За його словами, американський президент зумів переконати своїх співгромадян у тому, що вони можуть пишатися своєю країною.

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Промова, що ввійде в історію

Навіть критики Джозефа Байдена визнають, що промова в ніч на 20 жовтня була найкращою у кар’єрі чинного президента Сполучених Штатів. І надзвичайно важливо, що ця промова була виголошена в переломний момент.

Багато людей у США вважали, що Байден не контролює ситуацію, адже є старою людиною. Натомість за нього у Вашингтоні нібито керують його ліво-ліберальні радники.

"Ця промова чітко показує Байдена живою людиною, яка має свої пріоритети та цінності. Важливим також було порівняння Росія та ХАМАС як двох загроз для демократій, а також – заклик до всіх американських політиків об'єднати зусилля в захисті американських інтересів", – зазначив Рашкін.

Чому промова Байдена є знаковою

У Вашингтоні триває переполох із обранням нового спікера в Палату Представників. Через те, що вже більше двох тижнів конгресмени не можуть обрати свого очільника, США не можуть погоджувати нові витрати на допомогу дружнім країнам, зокрема – Ізраїлю та Україні.

Своєю промовою Байден ніби допомагає Республіканській партії зібратися, адже вона історично має особливий пієтет до Ізраїлю. Прагматичним гаслам республіканців Байден протиставляє ідеалістичне бачення Сполучених Штатів як держави, що є лідером світової демократії.

Юрій Рашкін про значення промови Байдена: дивіться відео

В сьогоднішніх реаліях американцям потрібно нагадувати про визначну роль їхньої країни в світовій історії. Саме це і зробив Байден, апелюючи до патріотизму своїх співгромадян. Він переконує виборців, сповнених недовіри до політиків, що зовнішня політика Вашингтону є правильною, і цим може пишатися кожен американець.

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