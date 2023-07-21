Не згадав Путіна: який ключовий меседж промови Пригожина у Білорусі

Днями в мережі ширилося відео, де начебто Євгєній Пригожин особисто з'явився у Білорусі та виступив перед загоном вагнерівців. У своїй промові він не згадав Владіміра Путіна, натомість наголосив на дечому значно важливішому.

Про це наголосив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський в ефірі 24 Каналу. Він детально розібрав слова колишнього "кухаря Путіна" і що насправді за ними стоїть.

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Гучна заява Пригожина

Після свого невдалого походу на Москву, ватажок вагнерівців уперше з'явився на публіці. Він, ймовірно, вирішив особисто виступити перед тим загоном найманців, який у нього залишився і наразі перебуває на території Білорусі. Пригожин не скупився на тезиси, не згадав свого боса Путіна, але наголосив на іншій важливій речі.

Він сказав: все, що зараз відбувається з боку російської армії, – повна ганьба. І вони просто не хочуть брати участь в цьому. Більш жорсткої характеристики для головнокомандувача російських збройних сил складно придумати,

– підкреслив публіцист.

Андрій Піонтковський розібрав відео виступу Пригожина у Білорусі: дивитись відео

Він пояснив, що як би Пригожин не лаяв Шойгу та Герасимова, відповідальність за все, що відбувається і на фронті в тому числі, несе головнокомандувач. Себто в Росії – це Путін. Піонтковський нагадав й інший виступ Пригожина у якому він заявив, що Донбас ніхто не бомбив, напад України й НАТО на Росію – брехня пропаганди.

"І цей його виступ у цьому ж дусі. По-перше, Путін – бездарний керівник, що витікає з його характеристики війни. По-друге – він готує патріотичну масу, а це близько 10% населення Росії, що війна програна за таких керівників", – додав Андрій Піонтковський.

Що відомо про виступ Пригожина у Білорусі: основне