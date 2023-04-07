Посли фактично делегітимізували Путіна на світовій арені, він мусив йти у мертвій тиші, – Жданов

Російський диктатор опинився у незручному становищі 5 квітня на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав, що прибули до Росії. На його слова ніхто не відреагував.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, промова Владіміра Путіна дійсно насичена дивними мотивами.

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Путіна облили багнюкою

Олег Жданов пояснив, що президент Росії у зверненні традиційно говорив про дружбу, відсутність претензій та абсолютну готовність до діалогу.

Посли фактично делегітимізували Путіна на світовій арені. Вони ніяк не відреагували. Я б навіть назвав це таким мовчазним протестом,

– зауважив він.

На його думку, посли не оцінили старання Путіна, хоча той тричі дав зрозуміти, що закінчив та очікує на оплески.

"Оплесків і схвалення ніякого не було. Путіну довелося опинитися буквально у мертвій тиші", – пожартував військовий експерт.

Жданов наголосив, що ця ситуація дійсно спантеличила Путіна.

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Що не так із Зімбабве

Військовий експерт пояснив, що диктатор також у промові говорив про карантин, хоча весь світ вже давно забув про карантинні заходи.

Окрім цього, Путін не оминув Сирію, з якою у неї давні стосунки.

"Росія веде там війну, бере участь у громадянській війні, що є прямим втручанням у внутрішні справи", – пояснив Олег Жданов.

Також Путін згадав про Венесуелу, яка багата на нафту, тож інтереси "Газпрому" очевидні. Проте, ще одним партнером Росії, про якого президент Росії так активно говорив, є Зімбабве.

Звідки Зімбабве? Путін сказав, що нас із Зімбабве пов'язує дружба, підтверджена багаторічним досвідом,

– розповів військовий експерт.

На його думку, ймовірно, Путін звернувся до поезії Володимира Маяковського, написану у 1925 році.

"Маяковський написав у своїх віршах: "Ей товариш, припиняй істерику. Вперед на улюблені граблі. Ми обов'язково переженемо Америку, якщо переженемо Зімбабве!" От звідки Зімбабве у промові Путіна!" – переконаний Жданов.

Втім, це й не дивно, бо хвороблива фантазія Путіна здатна й не на таке.

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