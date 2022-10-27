Путін знову виліз з бункера: Яковенко оцінив ритуальні танці зі зверненнями
Заяви та дії російського диктатора Путіна вже давно важко пояснити, адже вони рідко мають щось спільне зі здоровим глуздом. Усе, що він робить, – це такі собі ритуальні танці, як ті, що періодично виконують шамани.
Нова ідеологія Росії
Зокрема мова йде і про нову російську ідеологію, яку обговорювали 26 жовтня на конференції під назвою "ДНК Росії". Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.
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Він пояснив, що це було таке собі засідання суспільствознавства, головною темою якого і була ця ідеологія та те, що з нею збираються робити. Так, за планами росіян, її мають зробити державною та обов'язковою для вивчення, навчати їй студентів та проводити атестацію викладачів, а тих, які цих "іспитів" не складуть, відраховувати.
Тобто інакодумство вичищатиметься. Називався весь цей захід "ДНК Росії". Можливо, мова йде про якусь зайву хромосому чи ще щось,
– зауважив Яковенко.
Виступ Путіна на "Валдаї"
Сьогодні ж, 27 жовтня, ритуальні танці продовжилися – Путін виступив на Валдайському форумі. Як зазначив Яковенко, там президент-терорист намагався зобразити з себе великого вченого – рясно цитував Зінов'єва, Данилевського, Солженіцина.
Крім того, Путін намагався підняти прапор цієї нової ідеології, адже викладати її має саме вождь. Тож зрозуміло, що обговорення на "ДНК Росії" відбилося у його виступі. Утім, нічого насправді нового, у ній, звісно ж, немає.
"Це старі переспіви давно померлих ідей – православ'я, самодержавство, народність, лише в якомусь новому сенсі", – наголосив Яковенко.
Однак головне, що було у цій "валдайській" промові диктатора – це його абсурдні відмовки та безглузді спроби показати впевненість. Адже у лютому 2022 року Путін був впевнений, що візьме Київ за 2 – 3 дні та дуже легко переможе, а натомість програв усе.
У цей самий час, коли ведучий запитує його: "А вам не здається, що ви, Владімір Владіміровіч, недооцінили супротивника?”, Путін відповідає, що ні, не здається. Такі ж відповіді він дає і на інші питання – про те, чи були скоєні якісь помилки, чи є у нього претензії до якихось людей, чи не подобається йому щось у сучасній Росії.
З його слів, виходить, що у Росії знову "все йде за планом". І те, що увесь світ виявився проти цієї країни, і катастрофічні втрати в економіці, і різке погіршення рівня життя людей, і те, що кілька мільйонів громадян просто виїхали з Росії, і продовжують цілими делегаціями тікати навіть до Киргизії, до якої завжди ставилися звисока.
"Тобто це що? Він почав цю "спецоперацію" обмеженими силами і збирався її вести кілька років? Він поклав, наскільки я розумію, зараз уже близько 60 тисяч російських солдатів і офіцерів, зокрема значну кількість генералів – виходить, це було заплановано?", – риторично запитав Яковенко.Зауважимо! Станом на ранок 27 жовтня лише за офіційними даними з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 69 200 російських окупантів.
Це ганьба. Я думаю що Путін вкотре вдягнув собі на голову блазнівський ковпак, і виглядало це жахливо. Це людина, яка не в змозі витримати жодного діалогу,
– підсумував опозиціонер.
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Що ще наговорив Путін на "Валдаї"
- Значну частину своєї промови Путін присвятив "колективному Заходу", а саме звинуваченням цивілізованого світу у ледь не у всіх бідах, зокрема і загостренні війни в Україні. Крім того, за словами диктатора, Захід винен і в розпалюванні конфліктів на Тайвані, і в світовій продовольчій кризі, і навіть у руйнуванні "Північного потоку".
- Також Путін згадав про ліквідацію іранського генерала Сулеймані майже дворічної давності, обурившись "світу, в якому ми живемо". Мовляв, США "зовсім охаміли" – вбили та ще й визнали це. Ймовірно, президент-терорист хвилюється, що така доля може чекати й на нього.
- Чи не найцікавішою частиною промови Путіна стала та, в якій він спробував пояснити, чому ж почав цинічну війну проти України. Це, на його божевільне переконання, було "викликано логікою подій", а "Москва ні в чому не винна".
- Апогеєм абсурду стала заява про те, що Україна – це "штучна держава", а "єдиним справжнім гарантом суверенітету України може бути лише Росія, яка її створила".