Навіть росіяни висміюють: пропаганда Кремля "посипалася" після подій на Бєлгородщині
Інформаційно Росія виявилася зовсім непідготовленою до подій, які почалися 22 травня у Бєлгородській області. Пропагандистська машина Кремля сильна лише тоді, коли все йде контрольовано й у запланованому за декілька днів режимі.
Про це 24 Каналу розповів керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він зазначив, що у разі форс-мажору російська пропаганда "пливе" і стає безсильною.
Читайте також Найнебезпечніший дурень у світі: чому Путін ніяк не відреагував на події у Бєлгороді
Пропаганда посипалась
Російська пропаганда зовсім не готова до нестандартних ситуацій. Яскравий приклад тому наступ російських добровольців, харківський прорив ЗСУ та багато інших подій, які мають негативні наслідки для Росії.
В цей момент інформаційна машина починає пливти,
– зазначив Денисенко.
Коли бійці РДК та легіону "Свобода Росії" 22 травня перетнули російський кордон, в інформаційному просторі Росії настала тиша. Пропагандистам заборонили "висвітлювати" ці події.
Однак згодом новини почали пробивалися і, судячи з усього, було прийняте рішення говорити, бо приховати інформацію далі неможливо. У російської пропаганди не було меседжів, розуміння і налагоджених процесів.
"Вони навіть не вигадували хлопчика Фьодора, як це було минулого разу. Який спочатку був дівчинкою, тоді хлопчиком, а потім врятував ціле село", – сказав керівник Українського інституту майбутнього.Зверніть увагу! У березні російська пропаганда вигадала історію про 10-річного Фьодора з Брянської області, який нібито постраждав під час атаки "української ДРГ". За версією російських ЗМІ, хлопець їхав до школи в автобусі й у цей момент по ньому відкрили вогонь. Він побачив, що водій дядько Леонід уже мертвий, тож вирішив "мужньо взяти все у свої руки". Школяр вивів з автівки двох наляканих школярок і закликав їх втікати.
Згодом з'ясувалось, що у той день у Брянській області було дистанційне навчання.
У чому слабкість пропагандистської машини Кремля: дивіться відео
Зреагувати постфактум
Інформаційно Росія змогла зреагувати тільки постфактум. Пропагандисти настільки ідіотично "доносили інформацію", що навіть росіяни почали їх висміювати.
Я маю на увазі пресконференцію Сєргєя Шойгу про 70 убитих і жодного показаного трупа. Росіяни також висміяли історію про "щойно помиті" БТР, які виставили для зйомки,
– наголосив Денисенко.
Яка ситуація в прикордонних областях Росії: коротко
- 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" перетнули кордон Росії з метою звільнення територій від путінського режиму. Під час військової операції на території Бєлгородської області російські добровольці зайшли вглиб Росії на 42 квадратні кілометри.
- "Звільнення" російських областей – це виключно ініціатива росіян. Інформацію підтвердили самі добровольці. Командир РДК з позивним "Вайт Рекс" заявив, що операція проходила незалежно від України.
- Після кількаденної операції 24 травня бійці вийшли з Бєлгородщини. Вони повідомили, що з 22 травня по 24 травня бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу втратили 2 людини загиблими та 10 пораненими.