"Зомбаж" всередині Росії: коли "міністерство пропаганди" припинить свою роботу

Росія програє на фронті і починає розвалюватися, але її суспільство не бачить цього. Більшість геть засліплена пропагандою, яка, на жаль, все ще добре працює безпосередньо на внутрішньому ринку.

Про це 24 Каналу відзначив російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, за яких умов "зомбоящик" може розсипатися.

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"На внутрішньому ринку Росії "зомбаж" зберігається. Люди настільки "прошиті" тим, що несуть з ефірів та пропагандистських сайтів і вони вірять в це. В дикі речі вірять. Нормальний мозок відмовляється в таке вірити, але там ми маємо справу з аудиторією, де ґрунт був підживлений за чверть віку", – сказав Фейгін.

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Прошарок суспільства

За словами Фейгіна, в Росії є декілька прошарків суспільства. Одне з них опосередковано вірить в оприлюднену інформацію. Але інше – щиро переконане у достовірності пропаганди. Воно "крикливе і досить агресивне". Звідси і виходять так звані добровольці на фронт.

Вони (пропагандисти – 24 Канал) роблять свою роботу. Я не впевнений, що контрпропаганда тут може щось вирішити. За своїм досвідом скажу, "перепрошивка" недостатня. Але вона потрібна,

– наголосив правозахисник.

Ймовірність краху пропаганди

Пропаганда в Росії, яка діє наразі, може розсипатися за умови зміни влади, вважає Фейгін. Але найцікавіше те, що дані пропагандисти не зникнуть. Вони просто "перевзуються" і говоритимуть протилежне до попереднього за новими методичками.

"Пропаганда в Росії досить чуттєва – там завжди чекають якоїсь відмашки. Вони (пропагандисти – 24 Канал) за інерцією продовжують котитися, коли раптом – з цього дня Пригожин поганий. Ще добу вони щось бубнять, поки не отримають методичку. Таку ж вони мають отримати від нової влади", – резюмував він.

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