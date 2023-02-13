"Патріотичні пісні співають тільки за бабло": пропаганда Кремля облила брудом росіян

Російська пропаганда вчергове вилила купу бруду в медійний простір. Цього разу, як не дивно, дісталося російській естраді.

В ефірі 24 Каналу показали відео з істерикою російського пропагандиста Мардана. На ньому він бідкається, що, бачите, російські зірки шоубізнесу можуть бути "патріотами лише за гроші".

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Мардан заявив, коли слухає українських зірок починає "злегка сумувати", бо українська естрада вмить стала патріотичною абсолютно щиро, а головне – безоплатно.

А наша творча інтелігенція досі показує "фігу в кишені". Якщо погоджується співати патріотичні пісні, то лише за бабло. А краще, щоб контракт був на рік вперед,

– зауважив пропагандист.

Нагадаємо, що саме Путінський прихвостень Мардан раніше цинічно зловтішатися від ударів російської армії по українських житлових будинках.

Російська пропаганда втрачає запал

Ведучий 24 Каналу нагадав, ще рік тому в російських "Лужниках" збиралися затяті артисти-пропагандисти співати своїх патріотичних пісень. Натомість зараз все кардинально змінилося. Остання поїздка Владіміра Путіна до Волгограда виглядала дуже плачевною, російський диктатор сидів у коридорі на стільцях без жодного відчуття "пабєдобєсія".

Все тому, що за рік війни в Україні Росія не отримала тих досягнень, про який Путін помпезно оголошував.

Аналітики з Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні промови Путіна, дійшли висновку, що нині він боїться виголошувати конкретні або резонансні цілі в окупаційній війні проти України. Російський диктатор побоюється, що вкотре вони будуть невиконані.

Російська пропаганда облила брудом свою естраду: дивитись відео