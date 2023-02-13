"Патріотичні пісні співають тільки за бабло": пропаганда Кремля облила брудом росіян
Російська пропаганда вчергове вилила купу бруду в медійний простір. Цього разу, як не дивно, дісталося російській естраді.
В ефірі 24 Каналу показали відео з істерикою російського пропагандиста Мардана. На ньому він бідкається, що, бачите, російські зірки шоубізнесу можуть бути "патріотами лише за гроші".
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Мардан заявив, коли слухає українських зірок починає "злегка сумувати", бо українська естрада вмить стала патріотичною абсолютно щиро, а головне – безоплатно.
А наша творча інтелігенція досі показує "фігу в кишені". Якщо погоджується співати патріотичні пісні, то лише за бабло. А краще, щоб контракт був на рік вперед,
– зауважив пропагандист.
Нагадаємо, що саме Путінський прихвостень Мардан раніше цинічно зловтішатися від ударів російської армії по українських житлових будинках.
Російська пропаганда втрачає запал
Ведучий 24 Каналу нагадав, ще рік тому в російських "Лужниках" збиралися затяті артисти-пропагандисти співати своїх патріотичних пісень. Натомість зараз все кардинально змінилося. Остання поїздка Владіміра Путіна до Волгограда виглядала дуже плачевною, російський диктатор сидів у коридорі на стільцях без жодного відчуття "пабєдобєсія".
Все тому, що за рік війни в Україні Росія не отримала тих досягнень, про який Путін помпезно оголошував.
Аналітики з Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні промови Путіна, дійшли висновку, що нині він боїться виголошувати конкретні або резонансні цілі в окупаційній війні проти України. Російський диктатор побоюється, що вкотре вони будуть невиконані.
Заяви російської пропаганди: останнє
- Днями прокремлівські медіа заявили, що з початку повномасштабної війни Україна втратила: вбитими 157 тисяч воїнів, пораненими 257 тисяч осіб. Журналісти проєкту "Без брехні" провели розслідування. Росіяни посилалися на турецьке видання Hurseda Haber, яке буцімто інформацію отримало від "Моссаду". Однак в ізраїльській розвідці не ведуть підрахунок вбитих українців, та й турецьке видання має репутацію жовтої преси.
- Путінський лакей Дмітрій Медведєв після європейських візитів Володимира Зеленського пригрозив Європі "зникненням". Але очевидно, що сама Росія вже за крок від такого сценарію.
- Ватажок "зеків" Євгєній Пригожин нещодавно заявив, що ПВК "Вагнер" захоплять Україну, однак для цього їм потрібно, не мало, не багато, кілька років. Ба більше, Пригожин замахнувся і на Францію, Болгарію та інші країни Європи. Нагадаємо, що "вагнерівці" не могли досягнути поставлених завдань навіть під Бахмутом, тому їх замінила російська регулярна армія.