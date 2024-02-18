"Америка в небезпеці": у пропагандиста в ефірі сталася істерика, Скабєєва шокована – відео

На ток-шоу російської пропагандисти Ольги Скабєєвої трапився казус. Один із кремлівських проповідників "випадково" обмовився, коли ніс чергову маячню.

Поки чоловік стверджував, що у США начебто готується державний переворот, він необдумано наговорив на Владіміра Путіна. Скабєєва серйозно заметушилися, інформує 24 Канал.

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Деталі інциденту

Пропагандист заявив, що США та американська демократія під загрозою. Буцім Джо Байден перший в історії президент у результаті сфальсифікованих виборів, команда якого хоче лишитися при владі.

Америка в небезпеці... Погляньте, що відбувається зі ЗМІ. Чому інтерв'ю з Такером Карлсоном так чудово зіграло? Не тільки тому, що Владімір Владімірович крутий...

– сказав пропагандист.

Раптово у розмову втрутилася Скабєєва, намагаючись відбілити репутацію свого повелителя: "Це насамперед саме через крутість (Путіна інтерв'ю вдалося – 24 Канал)".

Далі ж чоловік заявив, що буцім Карлсон завжди говорить правду, а всіх інших американських журналістів змушують брехати.

Зауважимо, це кажуть у Росії, в якій за опозиційну думку саджають до в'язниці або у гіршому випадку вбивають.

Скрутили "голову" свободі ЗМІ в Америці. Ви гляньте, що зі судами відбувається. Бідного Трампа "затаскали" по судах. Хіба можна сказати, що це вільний та незалежний суд?

– промовив пропагандист.

Нагадаємо, що "нещасного" Дональда Трампа вважають винним у поваленні Капітолія у 2021 році, а також звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів у 2020 році.

У пропагандиста сталася істерика/ Телеграм-канал "Соловьиный Помёт"

Опісля росіянин сказав, що у США готується державний переворот під приводом нагнітань ядерною зброєю. Згодом заплутався у своїх словах та спробував стверджувати інакше.

Ні, звісно, вони не хочуть розв'язати ядерну війну. Вони хочуть "потанцювати" на межі. Полякати усіх,

– виправдався гість етеру.

Припустимо, казавши про "брязкання ядеркою", пропагандист насправді думав про Росію, яка постійно вдається до подібних погроз.

Просто вражає їхнє прагнення переживати за весь світ, коли у власній країні владу захопив божевільний кремлівський диктатор.

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