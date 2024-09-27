У студії кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова визнали, що реальної війни з Альянсом країна-агресорка просто не потягне й буде розгромлена. Адже тягатися із Заходом російська армія просто немає ресурсів.

Так на питання пропагандиста щодо того, наскільки можливе протистояння Росії блоку НАТО, відповів полковник Міхаїл Ходарьонок. Водночас путінські посіпаки так звану "сво" в Україні давно вже називають "війною з НАТО", передає 24 Канал.

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Росія не готова до війни з НАТО

Російський полковник відкрито сказав, що з боку Росії будь-які бойові дії проти НАТО будуть вкрай невигідні. Адже війська Альянсу мають перевагу практично по всіх позиціях у декілька разів.

Мені здається, що будь-яке протистояння з блоком НАТО можливе лише з використанням ядерної зброї. Іншого варіанта просто немає,

– додав Ходарьонок.

Власне, це вкотре підтверджує, що єдина потужність Росії – ядерна зброя, якої Владімір Путін продовжує тероризувати світ.

Крім того, він нагадав про поняття основний закон війни, згідно з яким хід й результат боротьби визначаються сукупними військово-економіними потенціалами війни сторін.

Якщо Альянс перевищує нас (Росію – 24 Кагал) вдвічі – втричі, то вступати у таке збройне протистояння тільки з традиційним озброєнням для нас абсолютно безперспективно,

– наголосив Ходорьонок.

Втім, це вже давно зрозуміло без так званих експертів, адже після того, як так звана "друга армія світу" зганьбилися в Україні, то про серйозну російську міцність не може бути й мови.