За що поплатився путінський холоп Красовський

Насправді, Красовського усунули з РТ за порушення базового принципу московського імперіалізму: можна чинити будь-які злочини, але ніколи не можна це визнавати публічно, чітко й недвозначно.

Орвел би не здивувався

Усі знають, що ти – злочинець. Ти знаєш, що ти – злочинець. Але визнавати публічно це не можна, аби залишити простір для маневру.

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Ти можеш навіть пишатися злочинами, але все одно ти ніколи не можеш публічно та недвозначно взяти за них відповідальність на себе. Це завжди будуть якісь двозначності.

Тому одночасно "Сталін все робив правильно, так їх всіх і треба" та "жодних репресій не було, Голодомору не було – це все вигадки ворожих розвідок".

Імперія брехні та холопів

Можна визнавати натяками, можна героїзувати злочини та злочинців, але ніколи не можна чітко сказати, що ти – злочинець. На цьому імперія трималася дуже довго.

Бо якщо ти дуже багатий, то ти завжди знайдеш собі "друзів", але їм буде якось трохи незручно "дружити" зі злочинцем, який визнає свої злочини чітко і недвозначно. А якщо він не визнає, то завжди можна сказати, що "це все наклепи і маніпуляції". Звідси цей ідіотизм роспропаганди: "Ворог постійно обстрілює сам себе".

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Але Красовський нікуди не подінеться. Він просто виконував свою роботу як чесний інформаційний холоп. Холопи завжди потрібні, тому його, мабуть, переведуть на іншу холопську ставку.

А з цього усунення вони теж вижмуть максимум. Тепер будуть розказувати, що усі нелюдські заяви російських пропагандистів – це "перегиби", які уже "були покарані".

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