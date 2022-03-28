Пропагандисти приїжджають у Маріуполь й роздають на камеру голодним людям шоколад і бутерброди

Загарбники продовжують цинічно обстрілювати Маріуполь. Водночас російські пропагандисти приїжджають у місто та на камеру роздають голодним людям їжу.

Начальника штабу полку "Азов", капітан Богдан Кротевич прокоментував ситуацію, яка склалась в Маріуполі станом на 28 березня.

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Кротевич наголосив, що ворожа пропаганда вже перейшла будь-які межі цинізму. Росіяни обстрілюють цілі квартали Маріуполя та водночас намагаються створити картину для росіян, що вони нібито допомагають маріупольцям.

Заїжджають пропагандисти з камерами. Роздають шоколадки й бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі",

– зазначив захисник.

Представник "Азову" також додав, що поки загарбники закріпилися у місті. Декілька кварталів Маріуполя перебувають під їхнім контролем.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі вже загинули майже 5 тисяч мирних людей. Російські окупанти здійснюють блокаду міста з 1 березня.

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