Росія бреше про "захоплення Мар'їнки": як все насправді

Російські пропагандисти почали заявляти про "захоплення Мар'їнки", проте такі повідомлення не відповідають дійсності. Оборона Мар'їнки триває й Сили оборони продовжують відбивати російські атаки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він також розповів про ситуацію на Мар'їнському напрямку.

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Біля Мар'їнки тривають тяжкі бої

Окупанти не полишають наступальних операцій на Сході, втім, наші захисники мужньо тримають оборону й відбивають російські атаки. Так, протягом доби ЗСУ відбили 11 ворожих атак.

Тарнавський наголосив, що інформація про "взяття Мар'їнки" – це вкиди та провокації росіян.

Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки – відбито 11 атак. В районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває,

– наголосив Тарнавський.

На Сході тривають запеклі бої