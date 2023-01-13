Куди звертатися, якщо зникло світло: ДТЕК опублікував важливі телефони та соцмережі
Джерело:ДТЕК
У всіх областях України сьогодні створені графіки відключень світла, необхідні для стабілізації ситуації з електропостачанням. Однак іноді з ними бувають складнощі.
І мовиться не лише про відключення електроенергії не по графіку. Тож у ДТЕК підказали громадянам куди можна звернутися у разі їхнього виникнення.
Актуальне Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Які складнощі можуть виникнути
Так, звертатися за відповідними номерами варто, якщо:
- графік не співпадає з відключеннями світла,
- немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення,
- не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.
Також у ДТЕК порекомендували зберегти наведені нижче контакти. Це дозволить у будь-який момент дізнатись, яка наразі ситуація з електропостачанням за вашою адресою.
Куди звертатися
Мешканці столиці України можуть зателефонувати за номерами:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Якщо ви проживаєте у Київській області, то:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Інформацію щодо виключення електроенергії у Дніпрі та області можна дізнатися за номерами:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Інформацію щодо відключень у Донецькій області вам нададуть за номерами:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Дані щодо відключень в Одеській області можна дізнатися за номерами:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Також отримати інформацію, яка вас цікавить, можна й за допомогою телеграм-бота:
Що відбувається зі світлом в Україні: останні новини
- 11 січня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що невдовзі Києву не загрожуватиме повний блекаут. Однак попри оптимістичні прогнози, місто готується до будь-якого розвитку подій.
- При цьому генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко ствердив, що після потепління у столиці можна буде розраховувати на покращення ситуації з електроенергією. Однак воно не буде таким різким, як хотілося б.
- Натомість глава Укренерго заявив, що якщо Росія не перестане завдавати обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада – грудня 2022 року. Однак при цьому він вважає сценарій блекауту "більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому".