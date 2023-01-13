Куди звертатися, якщо зникло світло: ДТЕК опублікував важливі телефони та соцмережі

13 січня 2023, 20:18
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Джерело:

ДТЕК

У всіх областях України сьогодні створені графіки відключень світла, необхідні для стабілізації ситуації з електропостачанням. Однак іноді з ними бувають складнощі.

І мовиться не лише про відключення електроенергії не по графіку. Тож у ДТЕК підказали громадянам куди можна звернутися у разі їхнього виникнення.

Актуальне Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Які складнощі можуть виникнути 

Так, звертатися за відповідними номерами варто, якщо: 

  • графік не співпадає з відключеннями світла,
  • немає інформації щодо відключення електроенергії та термінів її повернення, 
  • не знайшли свою адресу у графіку стабілізаційних відключень.

Також у ДТЕК порекомендували зберегти наведені нижче контакти. Це дозволить у будь-який момент дізнатись, яка наразі ситуація з електропостачанням за вашою адресою.

Куди звертатися

Мешканці столиці України можуть зателефонувати за номерами:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Якщо ви проживаєте у Київській області, то: 

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Інформацію щодо виключення електроенергії у Дніпрі та області можна дізнатися за номерами:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Інформацію щодо відключень у Донецькій області вам нададуть за номерами:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Дані щодо відключень в Одеській області можна дізнатися за номерами: 

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Також отримати інформацію, яка вас цікавить, можна й за допомогою телеграм-бота: 

Що відбувається зі світлом в Україні: останні новини

  • 11 січня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що невдовзі Києву не загрожуватиме повний блекаут. Однак попри оптимістичні прогнози, місто готується до будь-якого розвитку подій. 
  • При цьому генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко ствердив, що після потепління у столиці можна буде розраховувати на покращення ситуації з електроенергією. Однак воно не буде таким різким, як хотілося б.
  • Натомість глава Укренерго заявив, що якщо Росія не перестане завдавати обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада – грудня 2022 року. Однак при цьому він вважає сценарій блекауту "більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому".

Автор: Юлія Якубова