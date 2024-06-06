Суд застосував запобіжний захід до адвоката, викритого на спробі підкупу САП та НАБУ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід до столичного адвоката. Його викритого на спробі підкупу прокурорів САП та детективів НАБУ.

Відомо, що адвокат пропонував хабар у розмірі 200 тисяч доларів США. Усе для того, щоб суд прийняв рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

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Який запобіжний захід обрав суд

Суд призначив заставу у розмірі 12 мільйонів гривень, яку має бути внесено протягом п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання паспорт/паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, становить два місяці.

Ексзаступника Єрмака підозрюють у незаконному збагаченні

22 травня САП та НАБУ повідомили, що Андрій Смирнов, колишній заступник керівника Офісу Президента України, протягом 2020 – 2022 років набув активів на суму 17,1 мільйона гривень, тоді як його офіційний дохід становив лише 1,3 мільйона гривень.

До незаконно здобутих активів належать: 2 автомобілі, 2 мотоцикли, 3 паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті.

Щоб приховати це майно, Смирнов оформив його на свого брата та друга, але залишив за собою право повного розпорядження ним.

Адвокат пропонував хабар прокурорам САП та детективам НАБУ за передачу кримінального провадження щодо його підзахисного у справі заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації коштів, отриманих від її продажу на суму 716 мільйонів гривень, до іншого органу досудового розслідування.