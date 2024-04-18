Пропонував ворожим спецслужбам замах на Зеленського: у Польщі затримали російського агента

У Польщі викрили російського агента, який пропонував ворожим спецслужбам замах на Президента України. Його вже затримали та взяли під варту.

Російським агентом виявився громадянин Польщі. Його викрила СБУ та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Польщі.

До речі Кілька разів готували дуже серйозно, – Буданов про замахи на Зеленського

Замах на Зеленського планував громадянин Польщі

Громадянин Польщі тісно співпрацював з воєнною розвідкою Росії (більш відомою як ГРУ).

За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув – Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі,

– повідомили в СБУ.

Однак, спецслужби та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Зробили це в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завербованого російськими спецслужбами агента вдалося ідентифікувати й затримати на території Польщі завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами.

Місцева прокуратура вже висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за параграфом 3 статті 130 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У четвер, 18 квітня, за клопотанням польської прокуратури Окружний суд Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

Коротко про замахи на президента