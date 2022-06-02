Пропонують за послуги 50 гривень: окупанти на Херсонщині наймаються на збір полуниці

Російські військові в Херсонській області, відчуваючи нестачу логістичного забезпечення, наймаються до місцевих жителів збирати полуницю.

За свої послуги пропонують 50 гривень за годину. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Окупанти не бачать іншого виходу: логістично їх "кинули"

Тому військові "другої армії світу" намагаються прогодувати себе самі.

На Херсонщині окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю,

– йдеться у повідомленні.

Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією. Місцеві кажуть, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", – додали в ОК "Південь".

Не усе так позитивно: окупація вплине на урожай

У Мелітополі росіяни намагаються вивезти урожай черешні до Криму, щоб продати та наживатись.

Крім того, експерти кажуть, що тимчасова окупація південних територій вплине урожай черешні в Україні. Зокрема, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що цього року аграрії недоотримають 50% урожаю черешні, отож покриватимуть цю потребу коштом імпорту.

Втім, важливо розуміти, що це поодиноко. Насправді ж ворог досить жорстокий. Відомо, що росіяни обмежують пересування місцевих жителів на Херсонщині, проводять "фільтраційні" заходи та поглиблюють гуманітарну кризу.

Крім того, російські військові вдаються до грабувань мирних жителів.

Яка ситуація на окупованих територіях Півдня

У Мелітополі росіяни глушать український мобільний зв'язок та підключають своїх операторів. Так вони хочуть позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

Втім, у місті супротив здійснюють партизани. Нещодавно пролунав вибух біля будинку, де живе місцевий гауляйтер Євген Балицький. Можливо, постраждала його племінниця.

Місцеві жителі постійно нагадують росіянам, що Мелітополь – це Україна. Так, нещодавно українці вийшли на мітинг під національними прапорами.

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