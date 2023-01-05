Ердоган запропонував Путіну "односторонньо припинити вогонь": на що він розраховує

Президент Туреччини Реджеп Ердоган час від часу змінює свою риторику щодо війни Росії проти України. Остання його пропозиція Владіміру Путіну односторонньо припинити вогонь може бути продуманим кроком схилити Україну до “переговорів”.

Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, неоднозначність заяв Ердогана означає те, що він не хоче як і краху путінського режиму, так і його посилення.

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Рятівне коло Путіну

Ігор Ейдман переконаний, що президент Туреччини хоче врятувати Владіміра Путіна від тотальної поразки в Україні, бо поки існує Путін на краю Європи, сам Ердоган не буде найголовнішим ворогом демократії.

Поки існує Путін на краю Європи, Ердоган сам не сприймається європейцями, як головний ворог демократії,

– зазначив політолог.

Поки в Україні зберігається війна, Ердоган може торгуватись, як з Путіним, так із Заходом отримуючи від цього свої вигоди. Проте на думку Ейдмана, Ердоган є здорово мислячою людиною і він бачить, що Путін програє цю війну.

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Соціолог пояснив, що Ердоган кидає Путіну "рятівне коло", щоб він оголосив одностороннє перемир’я, а далі Туреччина буде тиснути на Україну, щоб вона погодилась на це перемир’я. Якщо ж Україна відмовиться, то це буде демонструватись, як небажання України до миру.

"А це перемир’я було б дуже вигідне Путіну, бо воно б зупинило крах путінського режиму, його рух до поразки та розгрому у цій війні", – зазначив Ейдман.

За словами політолога, Путін абсолютно неадекватний та відмовився від такої пропозиції Ердогана, тож усі його махінації з перемир’ями поки провалились.

Що сказав Ердоган