Російські добровольці пропонують губернатору Гладкову "жест доброї волі": все, що відомо

Вдень 4 червня російські добровольці з легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу раптово звернулися до губернатора "багатостраждальної" Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. З нагоди православного свята Трійці вони запропонували провести переговори.

У своєму відеозверненні вони назвали час та місце. Ба більше, погодилися навіть як "жест доброї волі" віддати російських полонених за можливість поспілкуватися з чиновником. Про все, що відомо про цю ситуацію, розповів 24 Канал.

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Гладков мав час до 17:00

До губернатора Бєлгородщини звернулися особисто командир РДК і представник легіону "Свобода Росії". Він заявив, що хоче поспілкуватися про ситуацію у регіоні, про майбутнє Бєлгородщини, а також і про майбутнє самої Росії.

Серед тем також непотрібна кровопролитна війна в Україні, а також й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Бєлгородської області.

Обговорити ці теми запропонували Гладкову о 17:00 за місцевим часом у стінах храму в Новій Таволжанці. При цьому самі російські добровольці зазначили, що Гладкову нічого не загрожує, вони запевнили, що будуть без зброї.

Однак, щоб переговори могли відбутися, чиновник Бєлгородської області повинен був також дотриматися певних умов. Передусім, він також повинен був приїхати без зброї.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії" – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!

– заявили добровольці.

В РДК запропонували губернатору Бєлгородської області переговори: відео

Добровольці готові віддати двох полонених окупантів: одного з них опізнали родичі

Як зазначили добровольці, у відповідь на розмову з губернатором вони віддадуть двох військовополонених.

У вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!

– йшлося у відеоповідомленні.

Після публікації відео у мережі, одного з полонених опізнала його колишня дружина Тетяна Федотова, про що заявили російські ЗМІ. Мовиться про Олексія Бєляєва, який виявився 48-річним мешканцем Кашина Тверської області.

За даними журналістів, у 2021 році полонений сьогодні Бєляєв працював у локомотивному депо Бологівського підрозділу Жовтневої дирекції філії російської залізниці, а до цього підробляв таксистом.

Як повідомили родичі росіянина, окупант був військовослужбовцем за контрактом та брав участь у так званій "спецоперації" понад пів року. У травні йому вдалося поїхати на два тижні у відпустку, під час яких "він всіма способами намагався залишитися вдома". Однак керівництво змусило його знову взяти зброю до рук.

Де саме служив Бєляєв, родичі не знають. Як і не знають те, чи був Олексій на території Білгородської області.

Пригожин випередив В'ячеслава Гладкова

Після пропозиції російських добровольців губернатор Бєлгородської області доволі довго зберігав тишину. Цим скористався ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який в медіапросторі вигулькнув зі своєю пропозицією.

За 50 хвилин до назначеного часу зустрічі у своєму телеграм-каналі так званий кухар Путіна звернувся до лідера РДК. Він заявив, що якщо Гладков так і не приїде за військовополоненими, то готовий відправити за ними свого високопоставленого заступника. Однак навіщо добровольцям за просто так віддавати полонених, він, звісно, не повідомив.

Ба більше, Пригожин заявив, що готовий й сам приїхати у назначене місце, однак з однією умовою.

Якщо приїде до цього місця Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам,

– заявив ватажок ПВК "Вагнера".

На закиди ж про те, що з "терористами перемовин не ведуть", Пригожин вчергове накинувся на "міністерство війни" країни-окупантки. Він заявив, що саме воно повинно було "знищувати терористів в Україні", однак результатів цього він не бачить.

А також зазначив, що раз "терористи" самі готові віддати військовополонених задарма, то чому б їх не забрати. Вочевидь, умови обміну Пригожин таки пропустив повз свої вуха.

Ба більше, Пригожин почав вдавати, що йому нібито не байдуже на самих полонених окупантів, а не на свої політичні амбіції в Росії. Він заявив, що завчасно говорити про смерть полонених. Адже вони можуть бути ще живими і їх можуть чекати вдома рідні.

У когось повинні бути яйця. У нас в країні проблема з яйцями. … Де Шойгу? Де Герасімов? Де купа переговорників? І тому той, хто піде забирати полонених, він їх не озолочувати збирається, територію не віддавати і зброю не передавати. Він просто має піти та забрати цих хлопців або загинути героєм,

– пафосно заявив Пригожин.

Губернатор Бєлгородщини "проснувся" запізно

Лише після бравади голови ПВК, за шість хвилин до часу, який вказали бійці Російського добровольчого корпусу, проснувся й сам В'ячеслав Гладков. Однак на тлі Пригожина він підібгав хвоста та записав абсурдне відео. У ньому він заявив, що єдине, що його зупиняє від перемовин з російськими добровольцями – це "наші пацани, що знаходяться у їхніх руках". Про те, що така теза суперечить небайдужості до власних співвітчизників, він, вочевидь, навіть не задумувався.

Ба більше, він боягузливо заявив, що, ймовірно, цих полонених уже вбили. Однак щоб аби якось виправдати себе, назвав нові умови для перемовин.

Зітхаючи, він заявив, що таки готовий зустрітися з російськими добровольцями в іншому місці. За його умовами зустріч мала б відбутися на автомобільно-пропускному пункті "Шебекіно" з 17:00 до 18:00 за умови, що полонені таки все ще живі. При цьому він наголосив, що нібито "гарантує безпеку".

Варто зауважити, що на думку аналітиків, думка Гладкова про смерть полонених насправді може бути анонсом майбутніх подій. Ймовірно, російських полонених ліквідують самі ж російські військові.

Цікаво, що у хвилинному відео губернатор Бєлгородщини спершу тривалий час говорив не про полонених та переговори, а описував, які "терористи" погані. За звичними уже методичками він заявив, що ті є негідниками, мерзотниками, вбивцями та фашистами, які вбивають "старіков".

Гладков відповів на пропозицію РДК: відео

Де мали відбутися зустрічі: карти

Як йшлося у відеозверненні російських добровольців, зустріч з Гладковим повинна була б відбутися у храмі Нової Таволжанки. Він розташований на вулиці Харківській, 1. Відстань від нього до обласного центру області складає приблизно 30 кілометрів.

Окрім храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі також є і однойменна церква, але бійці РДК та "Свободи Росії" згадували саме храм.

Храм Покрову Пресвятої Богородиці на карті

Цікаво, що за даними місцевих, російська армія втрачає контроль над Новою Таволжанкою. З вікон вони знімають відео пересування російських добровольців вулицями міста.

Російські добровольці в Новій Таволжанці: відео

Натомість Гладков запропонував зустрітися між 17:00 та 18:00 на автомобільно-пропускному пункті "Шебекіно".

Де добровольцям запропонував зустрітися Гладков