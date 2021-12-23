Пропозиції Росії щодо гарантій безпеки розглядати не варто, – МЗС Литви

Габріелюс Ландсбергіс – глава МЗС Литви – заявив, що НАТО варто відкинути пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. Натомість пріоритетом є підтримувати нинішній статус оборони у регіоні.

Ландсбергіс заявив, що єдині переговори, які хотілося б спостерігати, – щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Мовиться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.

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Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією,

– заявив Ландсбергіс.

Країни Балтії про військову допомогу Україні

Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії після зустріч у Каунасі заявили про готовність надати Україні військову та невійськову підтримку.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України та непорушність її кордонів.

Країни Балтії закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

У повідомленні за результатами зустрічі мовиться, що Росія та Білорусь – дестабілізують ситуацію у Європі.

Політики наголосили, що концентрація російського військового потенціалу поблизу українського кордону є особливо небезпечною спробою Росії обмежити суверенітет України та її прагнення до членства в НАТО.

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