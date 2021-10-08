Пропрацював 770 днів: стало відомо, скільки заробив Разумков на посаді глави Ради

Народні депутати проголосували за відкликання Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради. Він пропрацював спікером понад 2 роки або ж 770 днів.

Журналістам 24 каналу вдалося з'ясувати, скільки грошей за цей час заробив нардеп. Про це повідомили в Апараті ВР у відповідь на запит.

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Скільки заробив Разумков

Так, за період роботи з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді глави Верховної Ради склала:

2019 рік – 178 528 гривень;

2020 рік – 547 563 гривні;

2021 рік – 485 751 гривня.

За 2019 рік сума є значно меншою, адже нардеп пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів парламентар заробив 1 212 042 гривні.

Зарплата глави Ради складається з посадового окладу, премій та надбавок. Найвищий посадовий оклад у спікера – 25 тисяч 224 гривні.



Яку зарплату отримав Разумкова за час роботи спікером / Фото 24 каналу

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