Потужний потік води: в мережі з'явилися кадри прориву дамби на Біломорканалі в Карелії
У Росії стався прорив чергової дамби. Так, інцидент стався в Карелії на Біломорсько-Балтійському каналі.
Російський телеграм-канал поширив відео моменту, на якому видно, як прорвалася дамба, інформує 24 Канал. Зазначимо, що потік води був дуже сильним, що й зазняли камери відеоспостереження.
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Прорив дамби на Біломорканалі в Карелії
У Росії 29 липня стався розмив перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу. Зазначається, що перемичка була тимчасовою. Її ставили на час реконструкції.
Російський телеграм-канал опублікував кадри з місця надзвичайної ситуації на території країни-агресорки. Власне, камери відеоспостереження зафіксували сам момент прориву дамби на Біломорканалі в Карелії.
Момент прориву греблі на Біломоро-Балтійському каналі у Карелії,
– ідеться в повідомленні.
Кадри з моменту прориву дамби: дивіться на відео
Це відео опублікували о 20:12 за місцевим часом. Там зазначали, що на той відомо про одну загиблу людину.