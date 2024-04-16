У Росії новий перелив через дамбу: вода знову може прийти в Орськ
У Росії на кордоні з Казахстаном знову трапився перелив через дамбу. Жителів Орська попередили про нову загрозу.
Зранку 16 квітня мерія Орська заявила, що є нова загроза підтоплення Орська та селища Тукай, там оголосили евакуацію.
Дивіться також У Росії великі паводки: у Томську ситуація майже критична, є ризик для Новосибірської області
В Орську знову чекають на затоплення
Адміністрація Орська повідомляє, що на приватному водосховищі на кордоні з Казахстаном відбувся перелив води через дамбу.
Вода може прийти до Орська по річці Мендибай. Також є загроза підтоплення селища Тукай. Там оголошено евакуацію.
Яка ситуація в інших регіонах Росії
Нагадаємо, що 14 квітня Курганська область Росії теж опинилася під загрозою затоплення, вода в річці Тобол та її притоках стала різко прибувати.
15 квітня Губернатор Курганської області Вадим Шумков назвав "колосальним" обсяг води, яка рухається на Курган, і закликав до негайної евакуації. 16 квітня він пожалівся на те, що жителі Кургану не евакуюються з підтоплених територій "через невіру в серйозність загрози".
Евакуацію мешканців через паводки проводять ще у кількох регіонах, зокрема в Новосибірській, Томській, Тюменській та Кемеровській областях.
Однак Оренбурзька область, на яку припав епіцентр повені, залишається в найтяжчому становищі. Це найбільша повінь за всю історію спостережень в регіоні.
Місцеві ЗМІ встановили, що в цьому регіоні внаслідок повені загинули щонайменше 5 людей. Однак точна кількість жертв невідома, тому що російська влада не надає цю статистику. Ба більше, російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає.