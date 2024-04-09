Воюють, поки країна загинається: як затоплення Орська вплине на забезпечення фронту

На Росії після повномасштабного вторгнення в Україну почастішали катастрофи, адже гроші на облагородження, які й так розкрадалися, тепер ще витрачаються на так звану "сво". Так днями через прорив дамби затопило місто Орськ, а за три дні повінь може сягнути Оренбурга.

Якби росіяни порахували, скільки на день вони витрачають на війну, то зрозуміли, що греблі у країні були б схожі на дамбу Гувера. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Все ще попереду

Для України затоплення Орська вигідне, тому що Москва буде змушена перекинути фінансові ресурси на ліквідацію наслідків. Там дійсно все серйозно. Нині в Оренбурзької області затоплено десятки тисяч будинків.

Ніхто ридаючим мітингувальникам, які підтримують Владіміра Путіна, нічого не відновить. Їх розселять по гуртожитках та школах й на цьому все закінчиться. Грошей немає, як говорив Мєдвєдєв, але ви тримайтеся,

– мовив політтехнолог.

На його думку, найближчим часом росіян очікує ще не одна техногенна катастрофа. Можливо, тепер окупанти хоча б трохи звернуть увагу на свої внутрішні проблеми й не будуть так рватися в Україну.

Росіяни бідкаються, що їх кинули

Напередодні в Орську та інших містах Оренбурзької області прокотилися протести. Мітингувальники бідкаються, що буцімто, якщо щось трапляється в іншій країні, то Владімір Путін відправляє туди все, а Оренбурзьку область кинув. Місцева влада теж не сильно переймається проблемами регіону.

Згодом серед народних мас з'явилася ідея про вихід з Росії через прорив дамби. Адже місцеве населення обурює, що коли потрібна була вода на тимчасово окупований півострів Крим, то шляхопровід швидко "організувався".

Те, що раніше ліпили з пластиліну й палок, тепер ліплять просто з палок. Тому росіянам нікого звинувачувати, вони самі в усьому винні. Далі будуть серйозніші катастрофи,

– додав Тизенгаузен.

Він пригадав, що коли окупанти своїми руками підірвали дамбу на Каховській ГЕС й в Україні затоплювало населені пункти, то росіяни раділи.

Що відомо про прорив дамби в Орську