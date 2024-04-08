"Путін, допоможи": жителі затопленого Орська вийшли на протест, поліція хоче розігнати

У російському місті Орськ, яке продовжує затоплювати через прорив дамби, жителі вийшли на мітинг. Росіяни обурені розміром виплат постраждалим та діями чиновників.

Містяни, що зібралися на Комсомольській площі, навіть записали звернення до свого президента та скандували "Путін, допоможи". Водночас, за російською традицією, поліція намається розігнати натовп. Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Росіяни у підтопленому місті кличуть Путіна на допомогу: дивіться відео

На "несанкціонований мітинг" вийшло близько сотні жителів Орська.

Коли лихо в іншій країні, Путін відправляє туди все. А Оренбурзька область? Ми ніхто? – обурюються місцеві.

Вочевидь, "лихом" росіяни називають війну в Україні, яку Росія власноруч розпочала та на яку зараз витрачає шалені кошти. Жодні дамби в Орську, рекордні повені та життя громадян так не хвилюють російську владу.

Що передувало

Російські ЗМІ повідомляють, що невдоволення людей було викликано розмірами виплат для постраждалих від повені та тим, що побудована на бюджетні гроші дамба не змогла зупинити паводок.

Відповідно до російського законодавства, у разі повної втрати майна потерпілим від паводку виплатять компенсацію у 100 тисяч рублів, у разі часткової втрати – 50 тисяч.

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Як реагує влада

Оренбурзький губернатор Дєніс Паслєр зустрівся з ініціативною групою постраждалих від повені жителів Орська. Щоправда, під час розмови він одразу наказав прибрати телефони.

Інша чиновниця звернулся до місцевих та сказала, що "не треба говорити, що ви тут найбільш постраждалі". Вона попросила обурених мешканців міста ставитись до неї "з повагою".

Прорив дамби в Орську: коротко