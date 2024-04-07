Не через українські дрони: чому в Росії зупинив роботу Орський НПЗ

В Орську місцевий нафтопереробний завод призупинив свою роботу. Представники компанії назвали головну причину.

Після прориву дамби в Орську місцевий НПЗ призупиняє свою роботу. Офіційно про це стало відомо в неділю, 7 квітня.

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Що сказали в компанії

Пресслужба компанії "Орскнєфтєоргсінтез" заявила, що роботу НПЗ призупинили через паводок. Однак представники фірми запевнили, що це нібито тимчасово.

У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено,

– мовиться в повідомленні.

"Орскнєфтєоргсінтез" вважається одним із головних НПЗ країни-агресорки. Він переважно займався виробництвом авіакеросину.

Відомо, що в Орську затопило залізничні шляхи, що унеможливило роботу цього підприємства. За попередньою інформацією з соцмереж, після прориву дамби вода вже з'явилася за кілька кілометрів до території Орського НПЗ.

Такий вигляд зараз має Орськ після прориву дамби / Фото з соцмереж

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