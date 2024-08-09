Померло, – Ступак сказав, чому ОДКБ проігнорувало вторгнення на територію Росії

"Прорив" кордону в Курській області – це перший випадок заходу іноземних військ на територію Росії з часів Другої світової війни. Російські пропагандисти та політики вже нарікають на бездіяльність ОДКБ.

Однак безпековий союз, який очолює Росія, взагалі нічого не коментує. Хоча створений саме для того, аби давати відсіч у випадку таких дій. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу припустив, чому ОДКБ проігнорувало вторгнення.

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Чому безпековий союз Путіна досі мовчить

Ступак очікував побачити на сайті ОДКБ рішучу заяву про вторгнення в Курщину, однак нічого не знайшов. Таке враження, що платформа застигла у 2005 році. Білоруський керівник Алєксандр Лукашенко та глава Чечні Рамзан Кадиров також вирішили проігнорувати захід військ у Росію.

Росіяни кажуть, мовляв, "ми не будемо просити допомогу в ОДКБ". Можливо, щоб не ганьбитися. Я так розумію, що ніхто в цій історії не братиме участь. Лукашенко "морознувся", корчить з себе великого аграрія, у нього посівна. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також якось дивно висловився. ОДКБ просто померло,

– зазначив Ступак.

Він порівняв Організацію договору про колективну безпеку з НАТО – і ті, і ті не рішучі. На майбутнє усім країнам необхідно переглядати угоди про безпеку та ліквідовувати старі союзи, які не працюють.

І це не просто перший наступ на російську територію з часів Другої світової війни. Я відверто не пам'ятаю, щоб країна, у якої немає морського флоту, великої кількості повітряних суден та піших сил, нападала на державу, яка переважає її,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

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У Росії 4 флоти: Чорноморський, Балтійський, Північний та Тихоокеанський. Росіяни мають сотні стратегічних літаків та ядерку. Навряд є приклади, коли не ядерна країна нападає на ядерну. А та, своєю чергою, кричить, мовляв, "не бийте, хуліганів зору позбавляють".

ОДКБ – це організація колективної безпеки, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять 6 держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Однак Вірменія вже вчетверте не братиме участі в навчаннях ОДКБ "Кобальт-2024", які відбудуться в Новосибірську 14 − 16 серпня.