Хочуть зірвати вибори: РДК викрили величезну слабкість Путіна

Легіон "Свобода Росії" та інші російські добровольчі формування перетнули кордон та "йдуть" на так звані вибори. Однак, звісно, не для того, аби проголосувати.

Операція російських добровольців, очевидно, пов'язана з "виборами президента" Росії. Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, перед бійцями є завдання вплинути на статус Владіміра Путіна та його бачення в очах так званої еліти.

Читайте також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Яка мета операції на прикордонні Росії

Російські добровольці вранці 12 березня прорвались у Бєлгородську та Курську області. Відбулося це напередодні так званих "виборів" у Росії. Бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що "йдуть" на вибори, аби звільнити росіян від терористів, які захопили владу.

А ось бійці новоствореного "Сибірського батальйону" звернулися до своїх співгромадян з закликом ігнорувати "вибори". Один з добровольців сказав, що нема чого голосувати бюлетенями, краще голосувати калібром.

Дуже правильною була заява, що вони "вирушили на вибори", бо це сталося не фігурально, а буквально. Це противага тим російським "опозиціонерам", які кажуть, що все має бути мирним шляхом. Реалістично, вони навряд чи захоплять всю Росію та найдуть там багато прихильників, які до них приєднаються. Але вони можуть зіпсувати Путіну вибори,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Насправді неважливо, як голосуватимуть росіяни та скільки їх прийде на вибори. У будь-якому випадку Кремль представить народу ті результати, які вважатиме за потрібне. Однак тепер є нюанс.

"Путін знову може стати "легітимним" – для них, не для нас – президентом Росії, якщо його оточення побачить, що він достатньо сильний. Але сьогодні показало, що він страшенно слабкий: у нього захоплюють два регіони, бомблять вісім регіонів одночасно, розбомбили найбільший НПЗ у Росії", – зазначив Шейтельман.

Політтехнолог припустив, що метою Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії" – виставити Владіміра Путіна в очах його ж оточення, а також інших угруповань у Росії.

Операція на прикордонні Росії: що відомо

Вранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону зайшли на прикордонну територію Росії. Зауважимо, що усі вони – добровольці, які воюють у війні на боці України. На відео, які опублікували бійці, було видно, що у Росію вони в'їхали на танках. Згодом вони повідомили про взяття під контроль певних населених пунктів.

Російська влада довго не коментувала події на прикордонні. Аж через три години після початку операції губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що з боку України ведуть обстріл селища Тьоткіне. При цьому про прорив кордону він не згадав. Пізніше російська ФСБ намагалась переконати росіян, що прориву кордону насправді не було, мовляв, цим спробам вдалося запобігти.

Легіон "Свобода Росїі" незабаром повідомив про взяття контролю над Тьоткіно. Російська армія ж утікала з селища, залишаючи по собі навіть техніку. Після цього доброволець регіону повідомив 24 Каналу, що сіра зона посунулась вглиб Росії.

Активність добровольчих підрозділів у прикордонних регіонах Росії спостерігається у селі Тьоткіно в Курській області, селі Глотове та Лозова Рудка, Нехотіївка, а також у районі Нової Таволжанки, що у Бєлгородській області. Переглянути, де розташовані ці населені пункти можна у матеріалі 24 Каналу.

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" у коментарірозповів, що одна з цілей операції – відтягнути деякі резерви росіян, аби вони не потрапили до України. Крім того, гарним результатом для російських добровольців було б зірвати проведення виборів принаймні у Бєлгородській та Курській областях.