Прорив російського кордону: як відреагували в Європарламенті і який матиме вплив на "вибори"

Останні дні у Росії дуже "тривожно". Російські добровольці здійснили прорив кордону та вступили в бій з путінськими військами якраз напередодні "виборів" в країні.

Бойові дії на російській території можуть продемонструвати громадянам Росії, що війна матиме вплив не лише на українців. І хоча прорив російських добровольців відбувається напередодні так званих президентських виборів у Росії, їхні результати не зміняться. Таку думку висловив євродепутат від Renew Europe Урмас Пает в інтерв’ю 24 Каналу.

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Чи вплинуть бої в Росії на вибори

Урмас Пает переконаний, що бої всередині Росії продемонструють, що війна проти України має прямий вплив і на самих росіян.

Якщо будуть бойові дії на російській території, то це також впливає на розуміння конфлікту в Росії, що це не лише війна Росії в Україні, але це може мати прямий вплив на росіян,

– каже євродепутат.

Однак, разом з тим він не надто оптимістичний. Урмас Пает вважає, що через цензуру навряд чи буде поширення об’єктивної інформації в новинах.

Євродепутат додав, що похід російських добровольців напередодні так званих виборів в Росії не вплине на їхній результат.

Очевидно, що в Росії немає вільних виборів і тому, це немає значення. Тому, вважаю, очевидно, яким буде результат так званих виборів. Всі ці події на це не впливають. Єдиним варіантом реального впливу були б справжні вибори, але це не той випадок,

– каже Урмас Пает.

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