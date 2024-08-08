Україна може захищати себе і на території Росії в "межах здорового глузду", – Білий дім

Вже другу добу поспіль у Курській області точаться бої. У США заявили, що Україна має право захищати себе, адже там є російські солдати.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.

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Реакція Білого дому на прорив у Курській області

Карін Жан Пʼєр нагадала, що у Курській області перебувають російські війська і вони атакують з цього регіону Україну. Посадовиця наголосила, що про це не можна забувати. Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.

Ми продовжуватимемо це робити. А вони (українці – 24 Канал) вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак,

– зазначила речниця Білого дому.

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та Росії залишається незмінною.

Що ще говорили в США про Курськ

Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що в тому, що Україна не повідомляє американську владу про свою точну тактику перед її втіленням, "немає нічого незвичного". Він зазначив, що США надають засоби та консультують нашу державу, але щодо тактики спілкування не постійне. За словами Міллера, Україні доречно самій ухвалювати відповідні рішення,

Речник Держдепу також вказав, що Україна своїми діями політику щодо заборони застосування американського озброєння не порушує.