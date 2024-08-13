Росія окупувала в 100 разів більше, – Шеппс про скарги Путіна щодо Курської області

Україна уже контролює 74 російські населені пункти. Для Путіна прорив на Курщині став великою неприємністю, втім, у Великій Британії вважають, що це ніщо порівняно із тим, що російський диктатор зробив в Україні.

Так, ексміністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував скарги Путіна на прорив у Курській області. За його словами, Путін обурений сміливістю України захопити російські території.

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Події на Курщині слід розглядати в контексті окупації України Росією

Шеппс зауважив, що події на Курщині потрібно розглядати у контексті окупації Росією українських територій.

Обурення Путіна сміливістю України захопити близько 1000 квадратних кілометрів Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (більше 100 000 квадратних кілометрів) на сьогодні (серпень 2024 року – 24 Канал),

– написав Шеппс.

Він також наголосив, що для закінчення війни потрібна повна деокупація України.

"Для припинення цієї війни Росія повинна залишити демократичну Україну", – написав ексміністр оборони Великої Британії.

До слова, за останню добу ЗСУ просунулись на окремих напрямах Курщини від 1 до 3 кілометрів.

Взято під контроль 40 квадратних кілометрів території (за добу – 24 Канал),

– сказав Сирський у вівторок, 13 серпня.