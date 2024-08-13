Відразу кілька сотень: ЗСУ взяли в полон чергову групу росіян у Курській області

Збройні Сили України захопили в полон ще одну групу російських окупантів у Курській області. Наші захисники поповнили обмінний фонд, який потім зможуть використати для звільнення українців з полону.

Відповідне відео показали у мережі. На кадрах можна нарахувати кілька сотень бранців.

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Реальна кількість полонених ще більша

Відео також показав український волонтер Сергій Стерненко. За його словами, тільки за доступними фото та відео в полон потрапили кілька сотень російських солдатів.

Реальні цифри ще більші, –

додав він.

Обережно, чутливі кадри! Як ЗСУ взяли у полон кілька сотень росіян: дивіться відео

Як проходять бої за Курськ

12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував президента Володимира Зеленського про проведену операцію в Курській області. Це стало першим випадком, коли українське військове керівництво офіційно визнало участь ЗСУ у боях на цій ділянці території Росії. За даними Сирського, Україна контролює приблизно 1 000 кілометрів квадратних території країни-окупанта.

змусили

Бої в Курській областіросійського диктатора Путіна провести термінову нараду із постійними членами Ради безпеки. Окупаційна влада підтвердила, що в регіоні відбуваються бойові дії, які досягли міста Суджа.

Зазначимо, що українські бійці вже деліка разів брали у полон великі партії окупантів у Курській області.

Так, 9 серпня у мережі показали кадри із черговими бранцями. Тоді, за попередніми даними, у полон потрапили щонайменше 20 росіян. На кадрах видно, як вони сидять із зав'язаними руками та стрічками жовтого та блакитного кольору на обличчях.

Раніше, 7 серпня, в мережі зʼявилися кадри, як у Курській області окупанти самі масово здаються у полон. На оприлюднених знімках видно, як росіяни розташовані в ряд на одній із доріг Курщини. Тоді йшлося як мінімум про 22 російських військовослужбовців, а за даними деяких телеграм-каналів, їх кількість сягала 40.

Важливо наголосити, що взяття в полон окупантів забезпечує поповнення обмінного фонду і допоможе звільняти наших людей із російського полону.