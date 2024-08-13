"Любимівка вільна": українські військові показали нове відео з Курської області

Бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового батальйону виклали у мережу нове відео з Курської області. На кадрах військові розповідають, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка.

Це вдалося зробити у межах операції ЗСУ у Курській області країни-агресорки. Наразі у Любимівці, за словами військових, немає російських солдатів.

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Любимівка у Курській області під контролем ЗСУ

Військові ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового батальйону зазначили, що наразі Любимівка вільна від контролю російських військових. Окрім того, наші захисники опублікували відео після зачистки населеного пункту від окупантів.

На кадрах український військовий замальовує літеру "О" у назві населеного пункту, внаслідок чого утворилося слово "Любимівка". Також на знаку видно кольори українського прапора.

З перших днів війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно і з душею,

– сказав захисник на відео.

Українські військові повідомили про перехід Любимівки у Курській області під контроль ЗСУ / Відео з телеграм-каналу ударної групи "Чорний Лебідь"

Цей населений пункт розташований за 9 кілометрів від кордону із Сумською областю України. На мапі, яку до цього опублікували аналітики DeepState, цей населений пункт перебуває у "сірій зоні" бойових дій.

Де розташована Любимівка у Курській області: дивіться на карті

Військові з підрозділу "Чорний Лебідь" 225 ОШБ закликали підтримати їх донатами. Це можна зробити як за допомогою Monobank , так і "ПриватБанку"

До слова, раніше військові танкового підрозділу 225 ОШБ показали свій рух для звільнення Любимівки в Курській області. На записі можна побачити, що туди рухались танки, а також можна помітити й літаки.

У батальйоні повідомили, що продовжують виконувати свою роботу та успішно проводять дії на території ворога.