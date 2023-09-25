Завдання від Лукашенка: на польсько-білоруському кордоні черговий "прорив мігрантів"

Міноборони Польщі оприлюднило чергове відео, як "мігранти" з Білорусі намагалися порвати кордон із країною. Сталося це 24 вересня, провокація завершилася невдачею.

Подібні дії білорусів безпосередньо пов’язані з війною, яку Росія оголосила проти України, переконаний кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він розповів для 24 Каналу з якою метою, імовірно, і надалі продовжуватимуться провокації на кордоні з Польщею.

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Провокації з білоруськими "мігрантами" періодично відбуваються ще з 2021 року. Попри додаткові заходи безпеки, що організовані на польському кордоні, часто ситуація загострюється і агресивні молодики, що видають себе за мігрантів не лише знищують бар'єри на кордоні між країнами, а й вчиняють напади на службові автомобілі, автомобілі прикордонної служби Польщі тощо.

Це робиться для того, аби внести нову дестабілізацію на кордоні,

– переконаний Желіховський.

Провокації продовжаться

Подібні навали відбуваються періодично. Нещодавно кордон Білорусі хотіли перетнути 34 особи.

Це продовжиться доти, доки триватиме вторгнення Росії на території України, вважає аналітик.

Він переконаний, що провокації розпочалися ще тоді, коли Росія нагнітала ситуацію і планувала напад – ще з 2021 року. Такі дії слугували своєрідним відволікаючим фактором.

Їхня мета – і надалі відволікати Республіку Польщу від ситуації в Україні, від допомоги тощо.

Уже є інформація, що Польща будуватиме нові загородження в тих місцях, де це було проблематично, наприклад, на річках чи болотах, аби не допустити проникнення і більш негативних наслідків у цій ситуації,

– резюмував Желіховський.

Навіщо Білорусь провокує Польщу: дивитися відео

Детальніше про ситуацію на білорусько-польському кордоні