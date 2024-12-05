Зміна влади у США та ситуація в Сирії: чи здійснить Росія прорив на фронті у 2025 році

Зараз триває війна у Сирії, під час якої російські війська поступово зазнають невдачі. Ще однією проблемою для Москви може стати інавгурація Дональда Трампа у січні 2025 року, після чого той офіційно обійме посаду президента США.

На тлі цього росіяни навряд здійснять великий прорив на фронті в Україні впродовж року. Так вважає колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Яка ситуація на фронті буде у 2025 році

На думку Бена Годжеса, росіяни навряд чи мають можливість досягти обвалу фронту і здійснити великий прорив на полі бою. Причиною таких міркувань він називає "великі політичні зміни", які наразі відбуваються на Заході, зокрема йдеться про нещодавню перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

Змінилася влада у США, нове керівництво в Євросоюзі. Ця динаміка потенційно може бути дуже корисною для України. Натомість проблеми у російській економіці посилюються,

– наголошує колишній командувач.

За його словами, поточна ситуація у Сирії підриває можливості Ірану надавати зброю терористичному угрупуванню "Хезболла". У певний момент Іран опиниться під великим тиском, тож наразі невідомо, чи зможе він і далі надавати військову підтримку Росії у разі подібного розвитку подій. Також є багато невідомих факторів.

Нагадаємо, сирійські повстанці увійшли до ключового міста Хама, що розташоване в центральній частині країни, сирійська армія офіційно оголосила про відступ. Водночас повстанці заявили, що готуються рухатися на південь до Хомса – великого міста на перехресті доріг Сирії.